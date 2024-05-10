Дефицит в энергосистеме — украинцев предупредили о возможных отключениях света

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

В энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии. В связи с этим Укрэнерго в отдельные часы должно привлекать аварийную помощь и ограничивать потребление для промышленности. Кроме того, украинцев предупреждают и об аварийных отключениях, если ситуация усложнится.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Дефицит в энергосистеме Украины

"В энергосистеме большую часть суток сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Причина — масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки", — написали в Укрэнерго, говоря о причинах дефицита.

Там добавляют, что сегодня будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей с 18:00 до 07:00 на следующий день. Вместе с тем в случае роста потребления возможно применение аварийных отключений.

В связи с этим, в ведомстве призывают украинцев потреблять электроэнергию бережливо, особенно с 18:00 до 24:00.

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Напомним, ночью 8 мая россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

Между тем, в Министерстве энергетики продолжается обсуждение роста тарифов на электроэнергию. В связи с последними российскими обстрелами, целью которых являлась энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.