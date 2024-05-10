Дефіцит в енергосистемі — українців попередили про можливі відключення світла

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

В енергосистемі України зберігається дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим Укренерго в окремі години мусить залучати аварійну допомогу та обмежувати споживання для промисловості. Крім того, українців попереджають й про аварійні відключення, якщо ситуація ускладниться.

Про це повідомляє Укренерго.

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"В енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії. Причина — масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", — написали в Укренерго, говорячи про причини дефіциту.

Там додають, що сьогодні також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів з 18:00 до 07:00 наступного дня. Разом з тим, у випадку зростання споживання можливе застосування аварійних відключень.

У зв'язку з цим, у відомстві закликають українців споживати електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 24:00.

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Нагадаємо, вночі 8 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

Тим часом у Міністерстві енергетики триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. У зв'язку із останніми російськими обстрілами, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.