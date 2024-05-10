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Дефіцит в енергосистемі — українців попередили про можливі відключення світла

10 травня 2024 11:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Дефіцит в енергосистемі — українців попередили про можливі відключення світла
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В енергосистемі України зберігається дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим Укренерго в окремі години мусить залучати аварійну допомогу та обмежувати споживання для промисловості. Крім того, українців попереджають й про аварійні відключення, якщо ситуація ускладниться. 

Про це повідомляє Укренерго

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"В енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії. Причина — масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", — написали в Укренерго, говорячи про причини дефіциту. 

Там додають, що сьогодні також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів з 18:00 до 07:00 наступного дня. Разом з тим, у випадку зростання споживання можливе застосування аварійних відключень. 

У зв'язку з цим, у відомстві закликають українців споживати електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 24:00. 

Стан енергосистеми
Скриншот

 

Нагадаємо, вночі 8 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни. 

Тим часом у Міністерстві енергетики триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. У зв'язку із останніми російськими обстрілами, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

війна
українці
обстріли
війна в Україні
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відключення світла

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