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Дания выделит 4,7 миллиона евро для восстановления энергообъектов в Украине

27 июня 2024 00:02
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Бригадир София
редактор
Дания предоставит деньги на восстановление украинских энергообъектов – куда они пойдут
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министерство иностранных дел Дании перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительный грант в размере около 4,7 миллиона евро. Эти средства будут направлены на восстановление энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в среду, 26 июня.

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В ведомстве подчеркнули, что в целом взносы доноров в Фонд сейчас превышают 551 миллион евро. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что Дания стала первым спонсором Фонда поддержки энергетики Украины, сделав свой вклад еще в апреле 2022 года.

"Дания стала первым спонсором Фонда поддержки энергетики Украины, сделав вклад для возобновления украинской энергетики еще в апреле 2022 года", — отметил министр.

Ранее мы рассказывали, что эксперт рассказал, что может помочь Украине отменить отключение света.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей.

Герман Галущенко
Дания
Минэнерго
финансовая помощь
Украина
Харьковская область
Николаевская область
сфера энергетики
энергетика
свет

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