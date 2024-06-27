Дания предоставит деньги на восстановление украинских энергообъектов – куда они пойдут

Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

Министерство иностранных дел Дании перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительный грант в размере около 4,7 миллиона евро. Эти средства будут направлены на восстановление энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в среду, 26 июня.

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В ведомстве подчеркнули, что в целом взносы доноров в Фонд сейчас превышают 551 миллион евро. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что Дания стала первым спонсором Фонда поддержки энергетики Украины, сделав свой вклад еще в апреле 2022 года.

"Дания стала первым спонсором Фонда поддержки энергетики Украины, сделав вклад для возобновления украинской энергетики еще в апреле 2022 года", — отметил министр.

Ранее мы рассказывали, что эксперт рассказал, что может помочь Украине отменить отключение света.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей.