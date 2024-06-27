Данія надасть гроші на відновлення українських енергооб'єктів — куди вони підуть

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

Міністерство закордонних справ Данії перерахує до Фонду підтримки енергетики України додатковий грант у розмірі приблизно 4,7 мільйона євро. Ці кошти підуть на відновлення енергооб'єктів в Миколаївській та Харківській областях.

Про це повідомило Міністерство енергетики України у середу, 26 червня.

Читайте також:

Данія надасть гроші на відновлення українських енергооб'єктів

У відомстві підкреслили, що загалом, внески донорів до Фонду наразі перевищують 551 мільйон євро. Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики України, зробивши свій внесок ще у квітні 2022 року.

"Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок для відновлення української енергетики ще у квітні 2022 року", — зауважив міністр.

Раніше ми розповідали, що експерт розповів, що може допомогти Україні скасувати відключення світла.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей.