Уничтожение Трипольской ТЭС - как живет Украинка

Трипольская ТЭС в Украине 12 апреля. Фото: Новини.LIVE

Россияне уничтожили Трипольскую ТЭС в Украинке Киевской области, запустив на нее ракеты 11 апреля. В "Центрэнерго" назвали это "черным днем" для энергетики. В самом городе люди спокойно воспринимают графики воды, однако потерять предприятие для них означает не только ресурс, но и благополучие, ведь работали на станции 2 500 человек.

Как живет Украинка, узнавала корреспондентка Новини.LIVE.

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Петр называет себя трижды украинцем, ведь сначала жил в селе Украинка, теперь живет в городе Украинка, а в целом в Украине. Он один из десятков человек, которые 12 апреля пришли к территории Трипольской ТЭС посмотреть на разрушения.

— Расскажите об 11 апреля. Насколько было громко и испугались ли местные?

— У меня окно выходит на Трипольскую ТЭС. Первый взрыв я услышал, а мне все видно. Вижу, что горят все шесть блоков, так и есть — все сгорело.

Трипольская ТЭС в городе Украинка. Фото: Новини.LIVE

— Насколько станция была важна для города?

— На станции 2 500 работников было, все они из Украинки и прибрежных сел. Теперь я не знаю, где они будут работать. Триполька была не только энергетически важна, она отапливала город, давала горячую воду. А теперь ни тепла, ни горячей воды. Холодная вода есть, напряжение есть.

Житель Украинки. Фото: Новини.LIVE

— Знаете ли вы, звонили ли работникам станции и сообщали, что делать? Возможно ждать, или их уволят?

— Этой информации пока нет. Но здесь были ребята из села Триполье, они в ночную смену работали. Так они говорили, что никто не пострадал, все живы и здоровы.

— Что с коммуникациями в городе?

— Вода тоже есть, но обещают подавать по графику. Свет есть. Мало энергии будет, потому и вода по графику будет. Но у нас есть Днепр, есть село, нас не испугают отключения.

Повреждение Трипольской ТЭС. Фото: Новини.LIVE

— У вас есть дети и внуки? После этой ситуации думают ли они уехать из города?

— Пока они все на месте. Испугать, так все испугались. А уезжать — нет, живут здесь.

Повреждение Трипольской ТЭС. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ночью 11 апреля российские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области. В результате попаданий начался масштабный пожар в турбинном цехе.

Теперь "Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Однако впоследствии в ведомстве заявили, что восстановить объект возможно и рассказали, что для этого нужно.