Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow "Чорний день" позаду — як живе Українка після знищення Трипільської ТЕС arrow

"Чорний день" позаду — як живе Українка після знищення Трипільської ТЕС

12 квітня 2024 14:26
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Знищення Трипільської ТЕС - як живе Українка
Трипільська ТЕС в Українці 12 квітня. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Росіяни знищили Трипільську ТЕС в Українці на Київщині, запустивши на неї ракети 11 квітня. В "Центренерго" назвали це "чорним днем" для енергетики. В самому місті люди спокійно сприймають графіки води, однак втратити це підприємство для них означає не лише ресурс, а і благополуччя, адже працювали на станції 2 500 людей. 

Як живе Українка, дізнавалася кореспондентка Новини.LIVE. 

Читайте також:

Знищення Трипільської ТЕС

Пан Петро називає себе тричі українцем, адже спершу жив у селі Українка, тепер живе в місті Українка, а загалом в Україні. Він один із десятків людей, які 12 квітня прийшли до території Трипільської ТЕС подивитися на руйнування.

— Розкажіть про 11 квітня. Наскільки було гучно і чи місцеві злякалися? 

— В мене вікно виходить на Трипільську ТЕС. Перший вибух я почув, а мені все видно. Бачу, що горять всі шість блоків, так і є —  все згоріло. 

Трыпильська ТЭС
Трипільська ТЕС у місті Українка. Фото: Новини.LIVE

— Наскільки станція була важливою для міста? 

— На станції 2 500 працівників було, всі вони з Українки і прибережних сіл. Тепер я не знаю, де вони будуть працювати. Триполька була не тільки енергетично важлива, вона опалювала місто, давала гарячу воду. А тепер ні тепла, ні гарячої води. Холодна вода є, напруга є. 

Украинка
Мешканець Українки. Фото: Новини.LIVE

— Чи знаєте ви, чи дзвонили працівникам станції і повідомляли, що робити? Можливо чекати, або їх звільнять? 

— Цієї інформації ще поки немає. Але тут були хлопці з села Трипілля, вони в нічну зміну працювали. То вони казали, що ніхто не постраждав, всі живі і здорові. 

— Що з комунікаціями в місті? 

— Вода теж є, але обіцяють подавати за графіком. Світло є. Обмаль енергії буде, тому і вода по графіку буде. Але в нас є Дніпро, є село, нас не злякають відключення. 

Трыпильська ТЭС
Пошкодження Трипільської ТЕС. Фото: Новини.LIVE

— У вас є діти й онуки? Чи після цієї ситуації думають вони з міста виїхати? 

— Поки вони всі на місці. Злякати, то всіх злякало. А виїжджати — ні, живуть тут. 

Трыпильська ТЭС
Пошкодження Трипільської ТЕС. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вночі 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині. Унаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Тепер "Центренерго" втратило 100% своєї генерації. Проте згодом у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо й розповіли, що для цього потрібно. 

аварія
електроенергія
водопостачання
ракети
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен