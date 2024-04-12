Знищення Трипільської ТЕС - як живе Українка

Трипільська ТЕС в Українці 12 квітня. Фото: Новини.LIVE

Росіяни знищили Трипільську ТЕС в Українці на Київщині, запустивши на неї ракети 11 квітня. В "Центренерго" назвали це "чорним днем" для енергетики. В самому місті люди спокійно сприймають графіки води, однак втратити це підприємство для них означає не лише ресурс, а і благополуччя, адже працювали на станції 2 500 людей.

Як живе Українка, дізнавалася кореспондентка Новини.LIVE.

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Пан Петро називає себе тричі українцем, адже спершу жив у селі Українка, тепер живе в місті Українка, а загалом в Україні. Він один із десятків людей, які 12 квітня прийшли до території Трипільської ТЕС подивитися на руйнування.

— Розкажіть про 11 квітня. Наскільки було гучно і чи місцеві злякалися?

— В мене вікно виходить на Трипільську ТЕС. Перший вибух я почув, а мені все видно. Бачу, що горять всі шість блоків, так і є — все згоріло.

Трипільська ТЕС у місті Українка. Фото: Новини.LIVE

— Наскільки станція була важливою для міста?

— На станції 2 500 працівників було, всі вони з Українки і прибережних сіл. Тепер я не знаю, де вони будуть працювати. Триполька була не тільки енергетично важлива, вона опалювала місто, давала гарячу воду. А тепер ні тепла, ні гарячої води. Холодна вода є, напруга є.

Мешканець Українки. Фото: Новини.LIVE

— Чи знаєте ви, чи дзвонили працівникам станції і повідомляли, що робити? Можливо чекати, або їх звільнять?

— Цієї інформації ще поки немає. Але тут були хлопці з села Трипілля, вони в нічну зміну працювали. То вони казали, що ніхто не постраждав, всі живі і здорові.

— Що з комунікаціями в місті?

— Вода теж є, але обіцяють подавати за графіком. Світло є. Обмаль енергії буде, тому і вода по графіку буде. Але в нас є Дніпро, є село, нас не злякають відключення.

Пошкодження Трипільської ТЕС. Фото: Новини.LIVE

— У вас є діти й онуки? Чи після цієї ситуації думають вони з міста виїхати?

— Поки вони всі на місці. Злякати, то всіх злякало. А виїжджати — ні, живуть тут.

Пошкодження Трипільської ТЕС. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вночі 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині. Унаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Тепер "Центренерго" втратило 100% своєї генерації. Проте згодом у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо й розповіли, що для цього потрібно.