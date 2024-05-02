Компенсация за утраченное жилье – как доказать право собственности без документов

Разрушено здание в Киеве после вражеских обстрелов. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые владельцы поврежденного и разрушенного жилья подают в суд, чтобы получить компенсацию. Особенно в том случае, если документы на жилье были утрачены. И люди выигрывают подобные судебные процессы.

Почему не стоит бояться подавать иск в суд, пояснила глава Комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Читайте также:

Компенсация за утраченное жилье

Иск в суд можно подавать в случае, если жилье не было зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимость, а сами правоустанавливающие документы были потеряны. Бояться судов, а также негативных решений для истца не стоит, считает Шуляк.

По ее словам, положительные решения выносят по большинству дел, сам судебный процесс занимает в основном до трех месяцев и для положительного решения требуется минимально обязательный объем доказательств.

"Это актуально для нескольких распространенных случаев, когда единственным способом подтверждения права собственности на недвижимое имущество остается судебное", — сказала Шуляк.

Итак, подавать в суд стоит когда:

человек потерял правоустанавливающий документ на жилье, приобретенное до 2013 года;

в Государственном реестре прав на недвижимость (ДРРП) нет сведений о праве собственности;

невозможно получить доступ к архивам БТИ и нотариусам, которые выдавали или оформляли документ о праве собственности.

Елена Шуляк. Фото: Facebook

Одним из главных убедительных выводов таких судебных дел для потенциальных истцов, по словам нардепа, может быть тот факт, что такой способ защиты не порождает, а подтверждает имеющееся у истца право собственности, приобретенное ранее на законных основаниях. То есть суд должен установить, что правоустанавливающий документ действительно существовал. Она добавила, что такие судебные процедуры длятся недолго, до трех месяцев.

"Мы видим, что продолжительность таких судов до 4 месяцев была в 15% случаев. При этом факторами более длительного рассмотрения были привлечение к рассмотрению третьих лиц, требование доказательств судом, замена ненадлежащего ответчика на должного", — пояснила Шуляк.

Она добавила, что поскольку компенсация "єВідновлення" пока не распространяется на имущество, расположенное на временно оккупированных территориях Украины, в 2023 году упоминание о намерении получения компенсации со стороны собственников такого жилья фигурировало в 9 решениях — все они приняты в пользу истца.

"Это, в частности, может свидетельствовать о желании пострадавших владельцев заранее решить вопрос верификации собственности на поврежденное и уничтоженное жилье", — отметила Шуляк.

Как мы писали ранее, по словам Шуляк парламентарии рассматривают возможность улучшить жилищный фонд и избавиться от хрущевок. Могут достроить старые дома или снести целые микрорайоны. Такой документ в ВР презентуют через несколько месяцев.