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Мужчинам за рубежом с 30 июня возобновят выдачу паспортов — какие будут условия

7 июня 2024 16:18
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Мужчинам за рубежом с 30 июня возобновят выдачу паспортов — какие будут условия
Предоставление услуг в ГП "Документ". Фото: vikna.if.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Кабинет министров утвердил новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей, остановленной с 23 апреля. Мужчинам от 18 до 60 лет предстоит показать военно-учетный документ.

Об этом говорится в постановлении правительства №648.

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Новые правила получения паспорта за границей

Граждане Украины призывного возраста смогут получить паспорт за границей только при наличии военно-учетных документов.

Правительство утвердило экспериментальный проект по предоставлению административных услуг в сфере миграции за пределами Украины. Изменения касаются порядка оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, в частности похищенного или утраченного.

Теперь, с 30 июня, оформление паспортов мужчинам от 18 до 60 лет будет при наличии военно-учетных документов.

Такой порядок будет действовать до вступления в силу закона о предоставлении административных услуг гражданам Украины за границей, но не более 6 месяцев со дня вступления в силу этого постановления.

В настоящее время за границей работают 12 центров "Паспортный сервис": в Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Германии (Берлин, Кельн, Мюнхен), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава) и Италии (Милан).

Напомним, Кабмин готовит постановление об отсрочке от учета. Документ позволит 17-летним, находящимся за рубежом украинцам получить отсрочку для взятия на учет в Территориальные центры комплектования до возвращения в Украину или конца военного положения.

Также мы писали о том, чтобы получить отсрочку от мобилизации, военнообязанному необходимо подать соответствующее заявление в ТЦК. Решение об отсрочке принимает специальная комиссия, руководителем которой обычно является глава местного территориального центра комплектования.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде планируется зарегистрировать законопроект, согласно которому могут увеличить срок для обновления военно-учетных данных украинцев с 60 до 150 дней.

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