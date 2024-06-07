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Чоловікам за кордоном з 30 червня відновлять видачу паспортів — які будуть умови

7 червня 2024 16:18
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Чоловікам за кордоном з 30 червня відновлять видачу паспортів — які будуть умови
Надання послуг в ДП "Документ". Фото: vikna.if.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Кабінет міністрів затвердив новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном, яка була зупинена з 23 квітня. Чоловікам від 18 до 60 років треба буде показати військово-обліковий документ.

Про це йдеться в постанові уряду №648.

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Громадяни України призовного віку зможуть отримати паспорт за кордоном лише за наявності військово-облікових документів.

Уряд затвердив експериментальний проєкт щодо надання адміністративних послуг у сфері міграції поза межами України. Зміни стосуються порядку оформлення і обміну паспорту громадянина України та закордонного паспорта, зокрема викраденого або втраченого. 

Тепер, з 30 червня, оформлення паспортів чоловікам від 18 до 60 років буде за умови наявності військово-облікових документів.

Такий порядок діятиме до набрання чинності законом про надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше ніж 6 місяців із дня набрання чинності цією постановою.

Наразі за кордоном працюють 12 центрів "Паспортний сервіс": у Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Німеччині (Берлін, Кельн, Мюнхен), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Чехії (Прага), Словаччина (Братислава) та Італії (Мілан).

Нагадаємо, Кабмін готує постанову про відтермінування від обліку. Документ дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у Територіальні центри комплектування до повернення в Україну чи кінця воєнного стану.

Також ми писали про те, що, аби отримати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаному необхідно подати відповідну заяву в ТЦК. Рішення про відстрочку ухвалює спеціальна комісія, керівником якої зазвичай є очільник місцевого територіального центру комплектування.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт, згідно якого можуть збільшити термін для оновлення  військово-облікових даних українців з 60 до 150 днів. 

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