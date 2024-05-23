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Численная часть крымчан ждет возвращения в Украину, — председатель Меджлиса

23 мая 2024 05:33
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Сколько людей в Крыму ждут освобождения полуострова
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Несмотря на пропагандистские упреки россиян, что жители Крыма настроены в основном пророссийски, это не так. Большая часть людей, в частности крымских татар и этнических украинцев, на территории Крыма ждут освобождения полуострова.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Крымчане ждут освобождения

Упорных сторонников России в последнее время в Крыму стало гораздо меньше, однако они все еще есть. Это в основном россияне, незаконно переселенные на полуостров после аннексии.

"Сейчас они в определенной то панике, то тревоге, потому что осознают, что Крым будет освобожден. На сегодня полуостров является прифронтовой территорией. Есть численная часть крымчан, которая ожидает освобождения. Это крымские татары, этнические украинцы. Их очень волнует, как это будет происходить — военным способом или дипломатическим. Мы советуем им, чтобы они готовились к ситуациям, при которой нужно будет заботиться о своей безопасности", — сообщил Рефат Чубаров.

Жителей оккупированного Крыма просят позаботиться о своей безопасности до того, как боевые действия могут начаться непосредственно на полуострове.

"Те, кто живет близко к военным объектам, чтобы заранее находили другие места. Тем, кто живет на земле, как мы говорим, в своих домах или в деревне, чтобы они готовили погреба для безопасности. Те, кто в городе, чтобы знали о маршрутах у бомбоубежища. Люди должны быть готовы к разным действиям", — добавил глава Меджлиса.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что президент Зеленский планирует создать в Крыму Кремниевую долину со сверхтехнологичным университетом.

Отметим, что в сети появились спутниковые снимки последствий взрывов на полигоне в Крыму.

война
Крым
россияне
крымские татары
контрнаступление ВСУ
деоккупация Украины
Чубаров

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