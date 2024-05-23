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Чисельна частина кримчан чекає на повернення в Україну, — голова Меджлісу

23 травня 2024 05:33
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Скільки людей в Криму чекають на звільнення півострова
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Попри пропагандистські закиди росіян, що жителі Криму налаштовані здебільшого проросійськи, це не так. Велика частка людей, зокрема кримських татар та етнічних українців, на території Криму чекають на звільнення півострова. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Кримчани чекають на звільнення

Затятих прихильників Росії останнім часом у Криму стало набагато менше, однак вони все ще є. Це здебільшого росіяни, яких незаконно переселили на півострів після анексії. 

"Зараз вони у певній то паніці, то тривозі, бо усвідомлюють, що Крим буде звільнено. На сьогодні півострів є прифронтовою територією. Є чисельна частина кримчан, яка очікує на звільнення. Це кримські татари, етнічні українці. Їх дуже хвилює, як це буде відбуватися — у військовий спосіб чи у дипломатичний. Ми радимо їм, щоб вони готувалися до ситуацій, при якій треба буде дбати про свою безпеку", — повідомив Рефат Чубаров. 

Мешканців окупованого Криму просять подбати заздалегідь про свою безпеку до того, як бойові дії можуть початися безпосередньо на півострові. 

"Ті, хто живуть близько до військових об'єктів, щоб заздалегідь знаходили інші місця. Тим, хто живе на землі, як ми кажемо, у своїх будинках чи в селі, щоб вони готували погреби для безпеки. Ті, хто у місті, щоб знали про маршрути у бомбосховища. Люди мають бути готові до різних дій", — додав голова Меджлісу. 

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що президент Зеленський планує створити у Криму Кремнієву долину з надтехнологічним університетом. 

Також зазначимо, що у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків вибухів на полігоні в Криму.

війна
Крим
росіяни
кримські татари
контрнаступ ЗСУ
деокупація України
Чубаров

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