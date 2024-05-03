Последние новости Великобритании - дайджест

Король Чарльз III и королева Камилла. Фото: Buckingham Palace

Король Чарльз III возвращается в свои обязанности, принц Гарри посетит Британию без своей жены, а герцогиня Эдинбургская побывала в Киеве. Тем временем британцы готовятся к своему традиционному выходному дню 6 мая.

Детальнее о последних новостях Великобритании рассказала корреспондентка Новини.LIVE в Лондоне Мирослава Ульянина.

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Традиционные майские выходные Великобритании

Традиционно в Великобритании первый понедельник мая является официальным выходным днем. Это так называемый ранний праздник весны. Он никак не связан с Международным днем труда 1 мая, а скорее с еще дохристианскими традициями, когда 1 мая отмечали начало лета.

Называется этот день "банковским выходным", как и другие дни, когда сотрудники банков (а ныне и всех государственных и не только структур) не работают. Закрыты школы, детсады и даже больницы работают в сокращенном режиме.

Но и этого британцам было мало, поэтому последний понедельник мая — тоже выходной. Он уже называется поздним майским банковским выходным.

Королевская семья

Приятная новость для всех британцев — король Чарльз III возвращается к своим публичным обязанностям после прохождения лечения от рака. Врачи разрешили монарху продолжить свою работу.

И первый визит он совершил 30 апреля в центр лечения рака вместе с королевой Камиллой.

Следующая запланированная встреча Чарльза будет с императрицей Японии.

Также важно отметить, что впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину человек из королевской семьи посетил Киев. Речь идет о герцогине Эдинбургской Софи Гелен.

Она встретилась с Президентом Украины и Первой леди, а также побывала у братской могилы в Буче, где возложила цветы к мемориалу с именами погибших, и посетила кафедральный собор в Киеве.

Принц Гарри, сейчас проживающий в США, планирует в мае посетить Великобританию. Правда, уже было заявлено, что приедет он сам. Его супруга Меган Маркл не присоединится к нему в этой поездке.

Меган будет сопровождать Гарри в Нигерии. Именно туда они тоже планируют поехать в этом месяце.

А вот принц Уильям и Кейт Миддлтон на днях отпраздновали свою 13-ю годовщину свадьбы.

Украинцы в Великобритании

Учитывая, что в эти выходные украинцы будут праздновать Пасху, британские украинцы также присоединяются к этой традиции. По всей Британии некоторые церкви будут проводить в воскресенье 5 мая Пасхальную службу с возможностью освятить пасхи и пасхальные корзины.

Также хорошая новость для фанатов группы "Антитела", живущих в Британии. В мае музыканты проведут тур по крупнейшим городам Великобритании. Анонсированы грандиозные концерты, на которых группа также будет собирать средства в помощь Вооруженным силам Украины.