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Чим живе Велика Британія — дайджест останніх новин

3 травня 2024 05:21
a287d216-c33f-491e-e08f-9f72b5f36c00 - Мирослава Ульяніна
Мирослава Ульяніна
Журналіст (Велика Британія)
Останні новини Великої Британії — дайджест
Король Чарльз III і королева Камілла. Фото: Buckingham Palace
a287d216-c33f-491e-e08f-9f72b5f36c00 - Мирослава Ульяніна
Мирослава Ульяніна
Журналіст (Велика Британія)

Король Чарльз III повертається до своїх обовʼязків, принц Гарі відвідає Британію без своєї дружини, а герцогиня Единбурзька побувала в Києві. Тим часом британці готуються до свого традиційного вихідного дня 6 травня. 

Детальніше про останні новини Великої Британії розповіла кореспондентка Новини.LIVE у Лондоні Мирослава Ульяніна. 

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Традиційні травневі вихідні Великої Британії 

Традиційно у Великій Британії перший понеділок травня є офіційним вихідним днем. Це так зване раннє свято весни. Воно ніяким чином не повʼязане з Міжнародним днем праці 1 травня, а скоріше з ще дохристиянськими традиціями, коли 1 травня відзначали початок літа. 

Називається цей день "банківським вихідним", як і інші дні, коли співробітники банків (а нині й усіх державних і не тільки структур) не працюють. Закриті школи, садочки та навіть лікарні працюють у скороченому режимі. 

Але й цього британцям було замало, тож останній понеділок травня також є вихідним. Він вже називається пізнім травневим банківським вихідним.

Королівська родина

Приємна новина для усіх британців — король Чарльз III повертається до своїх публічних обовʼязків після проходження лікування від раку. Лікарі дозволили монарху продовжити свою роботу. 

І перший візит він зробив 30 квітня до центру лікування раку разом з королевою Каміллою. 

Наступна запланована зустріч Чарльза буде з імператрицею Японії. 

Також важливо зазначити, що вперше від повномасштабного вторгнення Росії в Україну особа з королівської родини відвідала Київ. Йдеться про герцогиню Единбурзьку Софі Гелен.

Вона зустрілася з Президентом України і Першою леді, а також побувала біля братської могили в Бучі, де поклала квіти до меморіалу з іменами загиблих, та відвідала кафедральний собор у Києві. 

Принц Гарі, який зараз проживає у США, планує в травні відвідати Велику Британію. Щоправда вже було заявлено, що приїде він сам. Його дружина Меган Маркл не приєднається до нього в цій поїздці. 

Натомість Меган супроводжуватиме Гарі у Нігерії. Саме туди вони також планують поїхати цього місяця. 

А ось принц Вільям та Кейт Міддлтон днями відсвяткувати свою 13-ту річницю весілля. 

Українці у Великій Британії

Враховуючи, що цими вихідними українці святкуватимуть Великдень, британські українці також приєднуються до цієї традиції. По всій Британії деякі церкви будуть проводити в неділю 5 травня Великодню службу з можливість освятити паски та великодні кошики. 

Також хороша новина для фанів гурту "Антитіла", що живуть у Британії. У травні музиканти проведуть тур найбільшими містами Великої Британії. Анонсовано грандіозні концерти, на яких гурт також збиратиме кошти на допомогу Збройним силам України. 

принц Гаррі
Англія
Лондон
король Чарльз ІІІ
Антитіла
королівська родина
Велика Британія

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