Останні новини Великої Британії — дайджест

Король Чарльз III і королева Камілла. Фото: Buckingham Palace

Король Чарльз III повертається до своїх обовʼязків, принц Гарі відвідає Британію без своєї дружини, а герцогиня Единбурзька побувала в Києві. Тим часом британці готуються до свого традиційного вихідного дня 6 травня.

Детальніше про останні новини Великої Британії розповіла кореспондентка Новини.LIVE у Лондоні Мирослава Ульяніна.

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Традиційні травневі вихідні Великої Британії

Традиційно у Великій Британії перший понеділок травня є офіційним вихідним днем. Це так зване раннє свято весни. Воно ніяким чином не повʼязане з Міжнародним днем праці 1 травня, а скоріше з ще дохристиянськими традиціями, коли 1 травня відзначали початок літа.

Називається цей день "банківським вихідним", як і інші дні, коли співробітники банків (а нині й усіх державних і не тільки структур) не працюють. Закриті школи, садочки та навіть лікарні працюють у скороченому режимі.

Але й цього британцям було замало, тож останній понеділок травня також є вихідним. Він вже називається пізнім травневим банківським вихідним.

Королівська родина

Приємна новина для усіх британців — король Чарльз III повертається до своїх публічних обовʼязків після проходження лікування від раку. Лікарі дозволили монарху продовжити свою роботу.

І перший візит він зробив 30 квітня до центру лікування раку разом з королевою Каміллою.

Наступна запланована зустріч Чарльза буде з імператрицею Японії.

Також важливо зазначити, що вперше від повномасштабного вторгнення Росії в Україну особа з королівської родини відвідала Київ. Йдеться про герцогиню Единбурзьку Софі Гелен.

Вона зустрілася з Президентом України і Першою леді, а також побувала біля братської могили в Бучі, де поклала квіти до меморіалу з іменами загиблих, та відвідала кафедральний собор у Києві.

Принц Гарі, який зараз проживає у США, планує в травні відвідати Велику Британію. Щоправда вже було заявлено, що приїде він сам. Його дружина Меган Маркл не приєднається до нього в цій поїздці.

Натомість Меган супроводжуватиме Гарі у Нігерії. Саме туди вони також планують поїхати цього місяця.

А ось принц Вільям та Кейт Міддлтон днями відсвяткувати свою 13-ту річницю весілля.

Українці у Великій Британії

Враховуючи, що цими вихідними українці святкуватимуть Великдень, британські українці також приєднуються до цієї традиції. По всій Британії деякі церкви будуть проводити в неділю 5 травня Великодню службу з можливість освятити паски та великодні кошики.

Також хороша новина для фанів гурту "Антитіла", що живуть у Британії. У травні музиканти проведуть тур найбільшими містами Великої Британії. Анонсовано грандіозні концерти, на яких гурт також збиратиме кошти на допомогу Збройним силам України.