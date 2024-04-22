Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Вырастут ли снова цены на топливном рынке — ответ эксперта arrow

Вырастут ли снова цены на топливном рынке — ответ эксперта

22 апреля 2024 23:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Вырастут ли снова цены на топливном рынке — ответ эксперта
Человек с пистолетом от бензоколонки. Фото иллюстративное: БЭБ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Пока цены на топливо в Украине в ближайшее время расти не будут. Это касается как бензина, так и газа вследствие увеличения цен на нефть.

Об этом заявил директор группы компаний "А-95" Сергей Куюн в эфире телеканала "Ми-Україна".

Читайте также:

Цены на топливо увеличиваться не будут

"В течение марта-апреля есть постепенный рост цен. Это обусловлено, прежде всего, тем, что дорожает нефть. Если в начале года она была 77 долларов/баррель, то сейчас это — 92 доллара", — объясняет он.

Впрочем, как добавил Куюн, несмотря на "апокалиптические прогнозы", цена на нефть "развернулась" в другую сторону и сейчас начинает снижаться.

Ситуация с бензином в Украине — главные новости

Напомним, ранее в результате обстрелов подскочили вверх цены на бензин в Харькове, однако дефицита нефтепродуктов в Украине не фиксируют.

Также мы сообщали о том, как можно получить кэшбэк 3% за заправку авто от ПриватБанка.

В то же время глобальные цены на нефть могут снова подскочить вверх в результате атаки Ирана на Израиль.

цены на топливо
бензин
Украина
нефть
газ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри