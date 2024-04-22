Вырастут ли снова цены на топливном рынке — ответ эксперта
Пока цены на топливо в Украине в ближайшее время расти не будут. Это касается как бензина, так и газа вследствие увеличения цен на нефть.
Об этом заявил директор группы компаний "А-95" Сергей Куюн в эфире телеканала "Ми-Україна".
Цены на топливо увеличиваться не будут
"В течение марта-апреля есть постепенный рост цен. Это обусловлено, прежде всего, тем, что дорожает нефть. Если в начале года она была 77 долларов/баррель, то сейчас это — 92 доллара", — объясняет он.
Впрочем, как добавил Куюн, несмотря на "апокалиптические прогнозы", цена на нефть "развернулась" в другую сторону и сейчас начинает снижаться.
Ситуация с бензином в Украине — главные новости
Напомним, ранее в результате обстрелов подскочили вверх цены на бензин в Харькове, однако дефицита нефтепродуктов в Украине не фиксируют.
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В то же время глобальные цены на нефть могут снова подскочить вверх в результате атаки Ирана на Израиль.
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