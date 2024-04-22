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Чи зростуть знову ціни на паливному ринку — відповідь експерта

22 квітня 2024 23:58
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Ілля Рябінін
редактор
Чи зростуть знову ціни на паливному ринку — відповідь експерта
Чоловік з пістолетом від бензоколонки. Фото ілюстративне: БЕБ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Наразі ціни на паливо в Україні протягом найближчого часу зростати не будуть. Це стосується як бензину, так і газу внаслідок збільшення цін на нафту.

Про це заявив директор групи компаній "А-95" Сергій Куюн в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

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Ціни на паливо збільшуватися не будуть

"Протягом березня-квітня є поступове зростання цін. Це зумовлене насамперед тим, що дорожчає нафта. Якщо на початку року вона була 77 доларів/барель, то зараз це — 92 долара", — пояснює він.

Втім, як додав Куюн, попри "апокаліптичні прогнози" ціна на нафту "розвернулася" в інший бік та зараз починає знижуватися.

Ситуація з бензином в Україні — головні новини

Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілів підскочили догори ціни на бензин у Харкові, однак дефіциту нафтопродуктів в Україні не фіксують.

Також ми повідомляли про те, як можна отримати кешбек 3% за заправку авто від ПриватБанку.

Водночас глобальні ціни на нафту можуть знову підскочити догори внаслідок атаки Ірану на Ізраїль. 

ціни на паливо
бензин
Україна
нафта
газ

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