Чи зростуть знову ціни на паливному ринку — відповідь експерта
Наразі ціни на паливо в Україні протягом найближчого часу зростати не будуть. Це стосується як бензину, так і газу внаслідок збільшення цін на нафту.
Про це заявив директор групи компаній "А-95" Сергій Куюн в ефірі телеканалу "Ми-Україна".
Ціни на паливо збільшуватися не будуть
"Протягом березня-квітня є поступове зростання цін. Це зумовлене насамперед тим, що дорожчає нафта. Якщо на початку року вона була 77 доларів/барель, то зараз це — 92 долара", — пояснює він.
Втім, як додав Куюн, попри "апокаліптичні прогнози" ціна на нафту "розвернулася" в інший бік та зараз починає знижуватися.
Ситуація з бензином в Україні — головні новини
Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілів підскочили догори ціни на бензин у Харкові, однак дефіциту нафтопродуктів в Україні не фіксують.
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Водночас глобальні ціни на нафту можуть знову підскочити догори внаслідок атаки Ірану на Ізраїль.
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