Чи зростуть знову ціни на паливному ринку — відповідь експерта

Чоловік з пістолетом від бензоколонки. Фото ілюстративне: БЕБ

Наразі ціни на паливо в Україні протягом найближчого часу зростати не будуть. Це стосується як бензину, так і газу внаслідок збільшення цін на нафту.

Про це заявив директор групи компаній "А-95" Сергій Куюн в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

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"Протягом березня-квітня є поступове зростання цін. Це зумовлене насамперед тим, що дорожчає нафта. Якщо на початку року вона була 77 доларів/барель, то зараз це — 92 долара", — пояснює він.

Втім, як додав Куюн, попри "апокаліптичні прогнози" ціна на нафту "розвернулася" в інший бік та зараз починає знижуватися.

Ситуація з бензином в Україні — головні новини

Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілів підскочили догори ціни на бензин у Харкові, однак дефіциту нафтопродуктів в Україні не фіксують.

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Водночас глобальні ціни на нафту можуть знову підскочити догори внаслідок атаки Ірану на Ізраїль.