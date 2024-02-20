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Запретят ли детям уклонистов поступать в вузы — в Раде дали ответ

20 февраля 2024 17:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Запретят ли детям уклонистов поступать в вузы — в Раде дали ответ
Вступ абитуриентов в университет. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В СМИ появилась информация о том, что народный депутат Вадим Ивченко от партии "Батькивщина" предложил запрещать уклонистам и их детям поступать в университеты. Однако в Верховной Раде заявили, что не имеют планов запрещать детям учиться в вузах.

Об этом нардеп сказал в интервью "Телеграфу" во вторник, 20 февраля.

Что предложил нардеп

"Блокировка счетов? Нет. Можно другие найти меры. Человека оставить без денег, чтобы он где-то умирал, это неправильно. Но другие меры должны быть. Вы же как водитель штрафы получаете. Здесь то же самое: если вы не соблюдали закон о военном учете, то должны нести ответственность", — объяснил политик.

Он предположил, что наказанием может быть ограничение получения некоторых госуслуг.

"Если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Родину и если не стоишь на военном учете, государство может тебе отказывать в услугах. Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не вступят в вуз или ты сам не вступишь в вузы", — добавил Ивченко.

Что говорят об этом в "Слуге народа"

В свою очередь глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия опроверг такую информацию и заявил, что никто не будет ограничивать детей в праве на образование.

"Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет! Даже в контексте изменений к правилам мобилизации. Почему кто-то об этом говорит, понять трудно. Но точно не нужно воспринимать это серьезно", — заверил политик.

запрет детям уклоняющихся поступать в университеты
Скриншот сообщения из Telegram Давида Арахамии

Что о такой информации говорит сам депутат от "Батькивщины"

В то же время сам Ивченко в комментарии для издания "Страна" также опроверг информацию о его предложении наказывать детей уклонистов и запрещать им поступать в вузы.

"Я никогда не посягал на самое святое — на наших детей. Все должны получать высшее образование. По закону о мобилизации скажу следующее: государство, власть будут принимать решения по тем, кто не будет выполнять закон. В контексте обучения — государство может ввести норму, например, что не будет оплачивать обучение в вузах за бюджетные деньги, но это будет исключительно решение органов власти, которые будут принимать решения в отношении людей, нарушающих законодательство", — сказал нардеп.

По его словам, он будет делать все возможное, чтобы подобных "новаций" не было в конечном варианте законопроекта.

"Подобные противоречивые нормы могут применяться исключительно государством или государственными органами и институциями по их усмотрению. Законодательство им позволяет сделать это подзаконным нормативным актом. Уверяю всех, мы сделаем все возможное, чтобы подобные "новации" не попали в конечный вариант законопроекта", — заверил Ивченко.

запрет детям уклоняющихся поступать в университеты
Скриншот сообщения из Telegram "Политика Страны"

Напомним, ранее первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе рассказал, как правоохранители ищут военнообязанных, которые уклонились от мобилизации.

Также Цуцкиридзе заявил, что уклонисты, которые имеют условные сроки наказания, все равно могут подлежать мобилизации. Однако если военнообязанный совершит такое преступление еще раз, его уже привлекут к реальному сроку.

Давид Арахамия
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уклонисты

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