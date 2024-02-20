Чи заборонять дітям ухилянтів вступати до вишів — у Раді дали відповідь

Вступ абітурієнтів до університету. Ілюстративне фото: УНІАН

В ЗМІ з'явилася інформація про те, що народний депутат Вадим Івченко від партії "Батьківщина" запропонував забороняти ухилянтам та їхнім дітям вступати до університетів. Проте у Верховній Раді заявили, що не мають планів забороняти дітям навчатися в ВНЗ.

Про це нардеп сказав в інтерв’ю "Телеграфу" у вівторок, 20 лютого.

Що запропонував нардеп

"Блокування рахунків? Ні. Можна інші знайти заходи. Людину залишити без грошей, щоб вона десь помирала, це неправильно. Але інші заходи мають бути. Ви ж як водій штрафи отримуєте. Тут те ж саме: якщо ви не дотрималися закону про військовий облік, то маєте нести відповідальність", — пояснив політик.

Він припустив, що покаранням може бути обмеження щодо отримання деяких держпослуг.

"Якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ", — додав Івченко.

Що кажуть про це у "Слузі народу"

Своєю чергою голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія спростував таку інформацію та заявив, що ніхто не буде обмежувати дітей у праві на освіту.

"Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть в контексті змін до правил мобілізації. Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно", — запевнив політик.

Скриншот допису з Telegram Давида Арахамії

Що про таку інформацію каже сам депутат від "Батьківщини"

Водночас сам Івченко в коментарі видання "Страна" також заперечив інформацію про його пропозиції карати дітей ухилянтів та забороняти їм вступати до ВНЗ.

"Я ніколи не зазіхав на найсвятіше — на наших дітей. Усі мають здобувати вищу освіту. Щодо закону про мобілізацію скажу наступне: держава, влада ухвалюватимуть рішення з приводу тих, хто не виконуватиме закон. У контексті навчання — держава може впровадити норму, наприклад, що не буде оплачувати навчання у вишах за бюджетні гроші, але це буде винятково рішення органів влади, які ухвалюватимуть рішення щодо людей, які порушують законодавство", — пояснив нардеп.

За його словами, він буде робити все можливе, аби таких "новацій" не було у кінцевому варіанті законопроєкту.

"Подібні суперечливі норми можуть застосовуватися виключно державою або державними органами та інституціями на їхній розсуд. Законодавство їм дозволяє зробити це підзаконним нормативним актом. Запевняю всіх, ми зробимо все можливе, щоб подібні "новації" не потрапили до кінцевого варіанту законопроєкту", — запевнив Івченко.

Скриншот допису з Telegram "Политика Страны"

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе розповів, як правоохоронці шукають військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації.

Також Цуцкірідзе заявив, що ухилянти, які мають умовні терміни покарання, все одно можуть підлягати мобілізації. Проте якщо військовозобов'язаний вчинить такий злочин ще раз, тоді його вже притягнуть до реального строку.