Каждый гражданин имеет право на юридическую поддержку, поэтому в ТЦК можно приводить юристов, отмечает омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Посещение военнообязанными ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Каждый гражданин Украины имеет право на юридическую помощь и военнообязанные не исключение. Ограничение такого конституционного права недопустимо в соответствии с частью 2 статьи 64 Конституции Украины.

Об этом в своем Telegram 19 августа, в понедельник написал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в качестве реакции на ситуацию вокруг Волынского ТЦК.

Читайте также:

Что произошло в Волынском ТЦК

Недавно по местному каналу прошел телесюжет, в котором утверждалось, что к военнообязанному не пустили адвоката во время ВЛК. Сам военкомат ответил, что в журналисты в сюжете все перекрутили, а "ВЛК и военный учет являются четко регламентированными процедурами".

Ответ Волынского ТЦК на обвинение журналистов. Фото: Скриншот

В свою очередь Дмитрий Лубинец отметил, что согласно статье 59 Конституции Украины каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. Никто в Украине не может быть лишен такого права даже в условиях военного положения.

Его представительница в Волынской области направила соответствующее письмо Волынскому областному ТЦК и СП с целью разъяснения и недопущения нарушений прав граждан.

Дмитрий Лубинец напоминает контактные данные офиса Уполномоченного по правам человека:

ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

hotline@ombudsman.gov.ua;

Горячая линия: 0800501720;

Тел. 044-299-74-08.