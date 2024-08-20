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Можно ли в ТЦК прийти с адвокатом — Омбудсман Украины дал исчерпывающий ответ

20 августа 2024 02:26
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Каждый гражданин имеет право на юридическую поддержку, поэтому в ТЦК можно приводить юристов, отмечает омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
Посещение военнообязанными ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Каждый гражданин Украины имеет право на юридическую помощь и военнообязанные не исключение. Ограничение такого конституционного права недопустимо в соответствии с частью 2 статьи 64 Конституции Украины.

Об этом в своем Telegram 19 августа, в понедельник написал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в качестве реакции на ситуацию вокруг Волынского ТЦК.

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Недавно по местному каналу прошел телесюжет, в котором утверждалось, что к военнообязанному не пустили адвоката во время ВЛК. Сам военкомат ответил, что в журналисты в сюжете все перекрутили, а "ВЛК и военный учет являются четко регламентированными процедурами".

Можно ли в ТЦК прийти с адвокатом - Омбудсман Украины дал исчерпывающий ответ - фото 1
Ответ Волынского ТЦК на обвинение журналистов. Фото: Скриншот

В свою очередь Дмитрий Лубинец отметил, что согласно статье 59 Конституции Украины каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. Никто в Украине не может быть лишен такого права даже в условиях военного положения.

Его представительница в Волынской области направила соответствующее письмо Волынскому областному ТЦК и СП с целью разъяснения и недопущения нарушений прав граждан.

Дмитрий Лубинец напоминает контактные данные офиса Уполномоченного по правам человека:

ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
hotline@ombudsman.gov.ua;
Горячая линия: 0800501720;
Тел. 044-299-74-08.

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01:36 Вторые сутки пылает нефтебаза в РФ, которую атаковали дроны ВСУ — шлейф дыма простирается на 25 км

01:32 Дело подозреваемого в повреждении более 70 могил было пересмотрено — что решил апелляционный суд

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

01:30 Мобилизация продолжается, но не для всех — кого из граждан не примут в ВСУ

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