Кожен громадянин має право на юридичну підтримку тому до ТЦК можна приводити юристів, зазначає омбудсмен України Дмитро Лубінець

Відвідування військовозобов'язаними ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Кожен громадянин України має право на юридичну допомогу і військовозобов'язані не є виключенням. Обмеження такого конституційного права є недопустимим відповідно до частини 2 статті 64 Конституції України.

Про це у своєму Telegram 19 серпня, у понеділок написав Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в якості реакції на ситуацію навколо Волинського ТЦК.

Читайте також:

Що сталось у Волинському ТЦК

Нещодавно по місцевому каналу пройшов телесюжет, в якому стверджувалось, що до військовозобов'язаного не пустили адвоката під час ВЛК. Сам військкомат відповів, що в журналісти в сюжеті все перекрутили, а "ВЛК та військовий облік є чітко регламентованими процедурами".

Відповідь Волинського ТЦК на звинувачення журналістів. Фото: Скриншот

Своєю чергою Дмитро Лубінець зазначив, що згідно зі статтею 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. Ніхто в Україні не може бути позбавлений такого права, навіть в умовах воєнного стану.

Його представниця у Волинській області скерувала відповідний лист до Волинського обласного ТЦК та СП з метою розʼяснення та недопущення порушень прав громадян.

Дмитро Лубінець нагадує контактні дані офісу Уповноваженого з прав людини:

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

hotline@ombudsman.gov.ua;

Гаряча лінія: 0800501720;

Тел. 044-299-74-08.