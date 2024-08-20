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Чи можна до ТЦК прийти з адвокатом — Омбудсман України дав вичерпну відповідь

20 серпня 2024 02:26
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Кожен громадянин має право на юридичну підтримку тому до ТЦК можна приводити юристів, зазначає омбудсмен України Дмитро Лубінець
Відвідування військовозобов'язаними ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Кожен громадянин України має право на юридичну допомогу і військовозобов'язані не є виключенням. Обмеження такого конституційного права є недопустимим відповідно до частини 2 статті 64 Конституції України.

Про це у своєму Telegram 19 серпня, у понеділок написав Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в якості реакції на ситуацію навколо Волинського ТЦК.

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Нещодавно по місцевому каналу пройшов телесюжет, в якому стверджувалось, що до військовозобов'язаного не пустили адвоката під час ВЛК. Сам військкомат відповів, що в журналісти в сюжеті все перекрутили, а "ВЛК та військовий облік є чітко регламентованими процедурами".

Чи можна до ТЦК прийти з адвокатом — Омбудсман України дав вичерпну відповідь - фото 1
Відповідь Волинського ТЦК на звинувачення журналістів. Фото: Скриншот

Своєю чергою Дмитро Лубінець зазначив, що згідно зі статтею 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. Ніхто в Україні не може бути позбавлений такого права, навіть в умовах воєнного стану.

Його представниця у Волинській області скерувала відповідний лист до Волинського обласного ТЦК та СП з метою розʼяснення та недопущення порушень прав громадян.

Дмитро Лубінець нагадує контактні дані офісу Уповноваженого з прав людини:

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; 
hotline@ombudsman.gov.ua; 
Гаряча лінія: 0800501720;
Тел. 044-299-74-08.

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мобілізація омбудсмен ВЛК ТЦК та СП юрист Конституція України

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