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Возможно ли выехать из оккупированного Токмака и как — подробности

28 мая 2024 04:40
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Выезд из Токмака – происходит ли эвакуация украинцев
Помощь людям в Запорожье. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

С начала полномасштабного вторжения и по сей день Токмак Запорожской области находится в оккупации. Выехать оттуда на подконтрольную территорию Украины через линию разграничения невозможно. 

Могут ли вообще украинцы покинуть город, Новини.LIVE узнало у спикера Запорожской областной военной администрации Александра Коваленко.

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"Это очень тяжело и очень непросто. Если у кого-то есть такая возможность, они едут странными и очень долгими маршрутами. Или им нужно выезжать через Крым и дальше попасть или в Грузию, или в другие государства, или ехать к границе с ЕС и там пересекать. Этот путь может занимать несколько дней и недель, и материально не все готовы к таким маршрутам. Это достаточно обременительно финансово. Через линию разграничения напрямую — нет", — сказал Коваленко.

Напомним, в Центре национального сопротивления сообщили, что на оккупированной территории Запорожской области наблюдается деморализация среди военнослужащих российско-оккупационных войск. Также фиксируется значительное понижение боевого духа и наступательной готовности.

Как мы писали ранее, российские оккупанты в течение суток 26 мая нанесли 412 ударов по Запорожской области. Захватчики обстреляли восемь населенных пунктов.

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Запорожская область
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