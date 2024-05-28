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Чи можливо виїхати з окупованого Токмака і як — подробиці

28 травня 2024 04:40
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Виїзд з Токмака - чи відбувається евакуація українців
Допомога людям в Запоріжжі. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

З початку повномасштабного вторгнення і дотепер Токмак Запорізької області перебуває в окупації. Виїхати звідти на підконтрольну територію України через лінію розмежування неможливо. 

Чи можуть взагалі українці покинути місто, Новини.LIVE дізналося в речника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Коваленка. 

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"Це дуже важко і дуже непросто. Якщо у когось є така можливість, вони їдуть дивними і дуже тривалими маршрутами. Або їм треба виїжджати через Крим і далі потрапити або до Грузії або до інших держав, або мандрувати до кордону з ЄС і там перетинати. Цей шлях може займати кілька днів і тижнів, і матеріально не всі готові до таких мандрів. Фінансово це достатньо обтяжливо. Через лінію розмежування напряму — ні", — сказав Коваленко. 

Нагадаємо, в Центрі національного супротиву повідомили, що на окупованій території Запорізької області спостерігається деморалізація серед військовослужбовців російських окупаційних військ. Також фіксується значне зниження бойового духу та наступальної готовності.

Як ми писали раніше, російські окупанти протягом доби 26 травня здійснили 412 ударів по Запорізькій області. Загарбники обстріляли вісім населених пунктів.

евакуація
Запоріжжя
Запорізька область
окупація

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