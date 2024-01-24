Хотят ли латвийцы, чтобы украинские беженцы остались в стране — опрос

Жители Латвии на улице. Фото: lv.sputniknews

В Латвии общественное мнение склоняется к поддержке украинских беженцев. Однако большинство латвийцев считает, что правительство не должно стремиться оставить их в стране на постоянной основе после окончания войны в целях решения проблем с демографией или рынком труда, и такое мнение поддерживает каждый пятый респондент

Об этом сообщает lsm.lv.

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Результаты опроса в Латвии

Исследование общественного мнения проводилось Норстатом в партнерстве с LSM.Lv с 2 по 11 января, в нем участвовали 1006 человек.

Участники опроса делились своими взглядами на предложение о том, что Латвия должна пытаться удержать украинских беженцев после войны для решения демографических и трудовых проблем. Полностью согласны с этим утверждением были 6% опрошенных, а еще 14% — склонны соглашаться.

Нейтральную позицию заняли 31% респондентов, не выразив четкого мнения. С умеренным несогласием выступили 24% опрошенных, а полностью против идеи оставить украинцев в Латвии на долгий срок — 17%.

Среди людей в возрасте 40-49 лет больше всего было высказано несогласия с длительным пребыванием беженцев, причем 23% из них полностью не согласны с такой идеей.

Согласно информации от Министерства внутренних дел, в муниципалитетах Латвии официально проживает 32 тысячи украинцев.

Напомним, что в Офисе Президента призвали Европу остановить помощь украинским беженцам. Советник руководителя учреждения и бывший нардеп Сергей Лещенко считает, что европейским странам необходимо это сделать, чтобы беженцы вернулись домой.

Об этом заявил советник Главы Офиса Президента Андрея Ермака Сергей Лещенко, но через короткое время он опубликовал пост-оправдание.