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Чи хочуть латвійці, щоб українські біженці залишилися в країні — опитування

24 січня 2024 13:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чи хочуть латвійці, щоб українські біженці залишилися в країні — опитування
Жителі Латвії на вулиці. Фото: lv.sputniknews
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Латвії громадська думка схиляється до підтримки українських біженців. Проте більшість латвійців вважають, що уряд не повинен прагнути залишити їх у країні на постійній основі після закінчення війни з метою розв'язання проблем із демографією чи ринком праці, і таку думку підтримує кожен п'ятий респондент.

Про це повідомляє lsm.lv.

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Результати опитування у Латвії

Дослідження громадської думки проводилося Норстатом у партнерстві з LSM.Lv з 2 по 11 січня, у ньому брали участь 1006 осіб.

Учасники опитування ділилися своїми поглядами на пропозицію про те, що Латвія має намагатися утримати українських біженців після війни для вирішення демографічних та трудових проблем. Цілком згодні з цим твердженням було 6% опитаних, а ще 14% — схильні погоджуватися.

Нейтральну позицію посіли 31% респондентів, не висловивши чіткої думки. З помірною незгодою виступили 24% опитаних, а проти ідеї залишити українців у Латвії на довгий термін — 17%.

Серед людей віком 40-49 років найбільше було висловлено незгоду з тривалим перебуванням біженців, причому 23% із них повністю не згодні з такою ідеєю.

Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ, у муніципалітетах Латвії офіційно проживає 32 тисячі українців.

Нагадаємо, що в Офісі Президента закликали Європу зупинити допомогу українським біженцям. Радник керівника установи та колишній нардеп Сергій Лещенко вважає, що європейським країнам необхідно це зробити, щоби біженці повернулися додому.

Про це заявив радник Глави Офісу Президента Андрія Єрмака Сергій Лещенко, але за короткий час він опублікував пост-виправдання.

українці
Латвія
Європа
біженці
опитування
люди
війна в Україні

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