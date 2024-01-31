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Чернев назвал три причины, почему ВСУ не дошли до Крыма

31 января 2024 04:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Контрнаступление Украины-2023 и кофе в Крыму: комментарий Чернева
Депутат от "Слуга народа" Егор Чернев
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Из-за ограниченного вооружения, сохранения жизней личного состава ВСУ и времени для врага на подготовку к наступлению Украины стали тремя факторами, которые ограничили успех армии в 2023 году.

И если бы у Украины были в воздухе истребители F-16, больше бронетехники с разминировщиками — мы действительно могли бы пить кофе в Крыму.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

"Я бы не сказал, что прошлогоднее наше наступление не удалось. Оно было с ограниченным успехом. Та площадь территории, которую мы отвоевали за это наступление, приблизительно равна той площади, которую за 2024 год смогли захватить россияне. Включая Бахмут", — подчеркнул. Черновцы.

Депутат также назвал три фактора, которые ограничили успех ВСУ. Это то, что Украина берегла жизнь воинов, имела ограниченное вооружение, а у врага соответственно было много времени на подготовку.

"Если бы у нас в воздухе были F-16 и больше бронетехники с разминировщиками — мы действительно могли бы пить кофе в Крыму", — подытожил Чернев.

Напомним, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, союзники готовы передать Украине истребители F-16.

Впрочем, готовы ли самолеты работать в Украине, ведь для этого нужно все необходимое, в частности, пилоты и инфраструктура.

Крым
ВСУ
контрнаступление ВСУ
Генштаб ВСУ

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