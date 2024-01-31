Контрнаступ України-2023 та кава в Криму: коментар Чернєва

Депутат від "Слуга народу" Єгор Чернєв

Через обмежене озброєння, збереження життів особового складу ЗСУ та час для ворога на підготовку до наступу України — стали трьома факторами, які обмежили успіх армії у 2023 році.

І якби Україна мала у повітрі винищувачі F-16 та більше бронетехніки із розміновувачами — ми дійсно могли би пити каву у Криму.

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Про це в інтерв`ю Новини.LIVE сказав член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв.

"Я б не сказав, що минулорічний наш наступ не вдався. Він був з обмеженим успіхом. Та площа території, яку ми відвоювали за цей наступ, приблизно дорівнює тій площі, яку за 2024 рік змогли захопити росіяни. Включно з Бахмутом", — наголосив Чернєв.

Депутат також назвав три фактори, які обмежили успіх ЗСУ. Це те, що Україна берегла життя воїнів, мала обмежене озброєння, а у ворога відповідно було багато часу на підготовку.

"Якби у нас у повітрі були F-16 та більше бронетехніки із розміновувачами — ми дійсно могли би пити каву у Криму", — підсумував Чернєв.

Нагадаємо, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, союзники готові передати Україні винищувачі F-16.

Втім, чи готові літаки працювати в Україні, адже для цього потрібне все необхідне, зокрема пілоти та інфраструктура.