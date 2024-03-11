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Из-за штамма — с полок магазинов может исчезнуть популярный сыр

11 марта 2024 07:20
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
С полок магазинов может исчезнуть популярный сыр
Сыр камамбер. Фото: pixabay
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В последние недели сыр камамбер и его более мягкий по вкусу родственник бри стали предметом заголовков и постов в социальных сетях. Любимые сыры близятся к гибели. Смертный приговор ученые вынесли из-за грибкового кризиса.

Предупреждения возникли после исследования Французского государственного центра научных исследований.

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Сыр имеет целое сообщество плесени, дрожжей и бактерий. Они все тусуются, растут и работают вместе, чтобы разложить творог.

Камамбер и бри сейчас производятся с помощью одного типа плесени: Penicillium camemberti, придающей сырам пушистой белой корочки и любимого аромата грязных носков.

"До недавнего времени камамбер и бри имели оттенки синего, оранжевого и зеленого - результат действия различных штаммов плесени, которые использовались для изготовления сыров", — рассказала эволюционный биолог из Французского национального центра научных исследований и Университета Париж-Сакле Жанна Ропарс.

Penicillium camemberti не может размножаться самостоятельно, поэтому его приходится клонировать снова и снова. Это означает, что каждый сыр производится с генетически идентичным штаммом.

По словам Ропарса, отсутствие генетического разнообразия делает его уязвимым к патогенным микроорганизмам и другим изменениям в окружающей среде. Поскольку каждая плесень является точной копией друг друга, одна неприятная болезнь может уничтожить всю популяцию.

Напомним, мы писали, астронавтам могут запретить есть салат. Причина в смертельной опасности.

Также мы сообщали, что ученые предупредили человечество, что неизлечимая зомби-болезнь может преодолеть видовой барьер. Также он может инфицировать человека.

магазины
сыр
твердый сыр

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