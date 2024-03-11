Через штам — з полиць магазинів може зникнути популярний сир
Останніми тижнями сир камамбер і його більш м'який на смак родич брі стали предметом заголовків і постів у соціальних мережах. Улюблені сири наближаються до загибелі. Смертний вирок вчені винесли через грибкову кризу.
Попередження з'явилися після дослідження Французького національного центру наукових досліджень.
Які сири перебувають на "межі вимирання"
Сир має цілу спільноту плісняви, дріжджів та бактерій. Вони всі тусуються, ростуть і працюють разом, щоб розкласти сир.
Камамбер і брі зараз виробляються за допомогою одного типу плісняви: Penicillium camemberti, яка надає сирам пухнастої білої скоринки та улюбленого аромату брудних шкарпеток.
"Донедавна камамбер і брі мали відтінки синього, помаранчевого та зеленого — результат дії різних штамів плісняви, що використовувалися для виготовлення сирів", — розповіла еволюційний біолог з Французького національного центру наукових досліджень та Університету Париж-Сакле Жанна Ропарс.
Penicillium camemberti не може розмножуватися самостійно, тому його доводиться клонувати знову і знову. Це означає, що кожен сир виготовляється з генетично ідентичним штамом.
За словами Ропарс, відсутність генетичного різноманіття робить його вразливим до патогенних мікроорганізмів та інших змін у навколишньому середовищі. Оскільки кожна пліснява є точною копією одна одної, одна неприємна хвороба може знищити всю популяцію.
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