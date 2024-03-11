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Через штам — з полиць магазинів може зникнути популярний сир

11 березня 2024 07:20
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
З полиць магазинів може зникнути популярний сир
Сир камамбер. Фото: pixabay
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Останніми тижнями сир камамбер і його більш м'який на смак родич брі стали предметом заголовків і постів у соціальних мережах. Улюблені сири наближаються до загибелі. Смертний вирок вчені винесли через грибкову кризу.

Попередження з'явилися після дослідження Французького національного центру наукових досліджень.

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Сир має цілу спільноту плісняви, дріжджів та бактерій. Вони всі тусуються, ростуть і працюють разом, щоб розкласти сир.

Камамбер і брі зараз виробляються за допомогою одного типу плісняви: Penicillium camemberti, яка надає сирам пухнастої білої скоринки та улюбленого аромату брудних шкарпеток.

"Донедавна камамбер і брі мали відтінки синього, помаранчевого та зеленого — результат дії різних штамів плісняви, що використовувалися для виготовлення сирів", — розповіла еволюційний біолог з Французького національного центру наукових досліджень та Університету Париж-Сакле Жанна Ропарс.

Penicillium camemberti не може розмножуватися самостійно, тому його доводиться клонувати знову і знову. Це означає, що кожен сир виготовляється з генетично ідентичним штамом.

За словами Ропарс, відсутність генетичного різноманіття робить його вразливим до патогенних мікроорганізмів та інших змін у навколишньому середовищі. Оскільки кожна пліснява є точною копією одна одної, одна неприємна хвороба може знищити всю популяцію.

Нагадаємо, ми писали, астронавтам можуть заборонити їсти салат. Причина у смертельній небезпеці

Також ми повідомляли, вчені попередили людство, що невиліковна зомбі-хвороба може подолати видовий бар’єр. Також вона може інфікувати людину

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