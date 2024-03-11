З полиць магазинів може зникнути популярний сир

Сир камамбер. Фото: pixabay

Останніми тижнями сир камамбер і його більш м'який на смак родич брі стали предметом заголовків і постів у соціальних мережах. Улюблені сири наближаються до загибелі. Смертний вирок вчені винесли через грибкову кризу.

Попередження з'явилися після дослідження Французького національного центру наукових досліджень.

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Сир має цілу спільноту плісняви, дріжджів та бактерій. Вони всі тусуються, ростуть і працюють разом, щоб розкласти сир.

Камамбер і брі зараз виробляються за допомогою одного типу плісняви: Penicillium camemberti, яка надає сирам пухнастої білої скоринки та улюбленого аромату брудних шкарпеток.

"Донедавна камамбер і брі мали відтінки синього, помаранчевого та зеленого — результат дії різних штамів плісняви, що використовувалися для виготовлення сирів", — розповіла еволюційний біолог з Французького національного центру наукових досліджень та Університету Париж-Сакле Жанна Ропарс.

Penicillium camemberti не може розмножуватися самостійно, тому його доводиться клонувати знову і знову. Це означає, що кожен сир виготовляється з генетично ідентичним штамом.

За словами Ропарс, відсутність генетичного різноманіття робить його вразливим до патогенних мікроорганізмів та інших змін у навколишньому середовищі. Оскільки кожна пліснява є точною копією одна одної, одна неприємна хвороба може знищити всю популяцію.

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