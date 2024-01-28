Строительство газопровода из России в Китай задерживается, — FT

Труба газопровода. Фото иллюстративный: Reuters

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсраин Оюн-Эрдене заявил, что строительство запланированного Россией нового газопровода "Сила Сибири-2" в Китай может быть перенесено. Это обусловлено продолжением переговоров по заключению контракта.

Об этом сообщает Financial Times.

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Газопровод "Сила Сибири 2" должен соединить российские газовые месторождения с Китаем. О том, что его строительство задерживается из-за продолжения переговоров о контракте, относительно которого Китай и Россия еще не достигли согласия.

Как говорится, российская сторона стремится получить более выгодную цену, это задерживает начало строительства.

О том, что строительство задерживается, рассказал премьер-министр Монголии Оюн-Эрдене. Следует отметить, что именно через эту страну должно пройти 950 км газопровода из 3550 запланированных.

В России китайский рынок рассматривают как альтернативу европейскому. Руководство государства-агрессора стремится как можно быстрее переориентироваться на экспорт в Китай.

Главные особенности газопровода

Газопровод "Сила Сибири 2" позволит дополнительно поставлять в Китай 50 млрд кубометров газа из месторождений на полуострове Ямал в Западной Сибири, ранее поставлявшегося в Европу.

Российская государственная компания "Газпром" приступила к технико-экономическому обоснованию проекта в 2020 году и хочет, чтобы трубопровод был введен в эксплуатацию до 2030 года.

Ранее мы сообщали, что российский "Газпром" планирует осуществить дополнительные поставки газа в Венгрию и Китай в эту зиму. Об этом договорился российский диктатор с лидерами обеих стран во время поездки в Пекин на прошлой неделе.

Напомним, Молдова больше не будет закупать газ у российского "Газпрома". Республике удалось извлечь газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке.