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Будівництво газопроводу з Росії до Китаю затримується, — FT

28 січня 2024 22:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Будівництво газопроводу з Росії до Китаю затримується, — FT
Труба газогону. Фото ілюстративне: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прем'єр-міністр Монголії Лувсаннамсраїн Оюн-Ердене заявив, що будівництво запланованого Росією нового газопроводу "Сила Сибіру-2" до Китаю може бути перенесене. Це зумовлено продовженням переговорів щодо укладення контракту.

Про це повідомляє Financial Times.

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Будівництво газопроводу з Росії до Китаю

Газопровід "Сила Сибіру 2" має зʼєднати російські газові родовища з Китаєм. Про те наразі його будівництво затримується через продовження перемовин стосовно контракту, щодо якого Китай та Росія ще не досягли згоди.

Як зазначається, російська сторона прагне отримати більш вигідну ціну, це затримує початок будівництва.

Про те, що будівництво затримується розповів премʼєр-міністр Монголії Оюн-Ердене. Варто зазначити, що саме через цю країну має пройти 950 км газогону з 3550 запланованих.

В Росії китайський ринок розглядають, як альтернативу європейському. Керівництво держави-агресора прагне якнайшвидше переорієнтуватись на експорт до Китаю. 

Головні особливості газогону

Газопровід "Сила Сибіру 2" дозволить додатково постачати до Китаю 50 млрд кубометрів газу з родовищ на півострові Ямал у Західному Сибіру, який раніше постачався до Європи.

Російська державна компанія "Газпром" розпочала техніко-економічне обґрунтування проєкту у 2020 році й хоче, щоб трубопровід був введений в експлуатацію до 2030 року.

Раніше ми повідомляли, що російський "Газпром" планує здійснити додаткові поставки газу до Угорщини та Китаю цієї зими. Про це домовився російський диктатор з лідерами обох країн під час поїздки до Пекіну минулого тижня. 

Нагадаємо, Молдова більше не закуповуватиме газ у російського "Газпрому". Республіці вдалося отримати газ із альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку.

Китай
Газпром
Європа
газопровід
Росія

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