Буданов отметил 81-летнюю бабушку из Луцка, которая помогает топить корабли оккупантов

Бабушка из Луцка смотрит обращение руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Фото: скриншот с видео

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лично отметил 81-летнюю бабушку из Луцка, помогающую топить российские корабли. С каждой пенсии она донатит на дроны, а уже потом — покупает лекарства и лакомства.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в пятницу, 10 мая.

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Тамара Лазаренко из Луцка заставила "взорваться" соцсети своими донатами на дроны ГУР. После этого начальник украинской разведки Кирилл Буданов решил поблагодарить ее лично.

"Приходит пенсия — я сначала доначу на дроны, потом покупаю лекарства, а на остальные — уже лакомства", — говорит бабушка.

Тамара записывает все пожертвования в старую тетрадь. В соседнем столбце — ведет перечень затопленных российских кораблей, которые удалось отправить ко дну благодаря донатам. Несмотря на небольшую пенсию, женщина каждый раз находит возможность помочь своей армии.

"Видео с учетом уничтоженной вражеской техники собрало сотни тысяч просмотров и побудило других украинцев последовать примеру волынской бабушки. А поздравления главного украинского разведчика едва ли не до слез тронуло Тамару Ануфриевну", — говорится в сообщении.

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, очень дерзкая операция, которую провели спецназовцы Генерального управления разведки Министерства обороны Украины вместе с бойцами других подразделений, стала настоящей неожиданностью для оккупантов. Украинские военные смогли захватить плацдарм на левом берегу Днепра и начать контрнаступление в Херсонской области.

Также украинская разведка совместно с морскими надводными дронами Magura V5 могут наносить мощные и эффективные удары по Черноморскому флоту России. На сегодня убытки для врага существенны — по предварительным оценкам, они составляют около 500 миллионов долларов.