Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Буданов отметил 81-летнюю бабушку из Луцка, которая помогает топить корабли оккупантов arrow

Буданов отметил 81-летнюю бабушку из Луцка, которая помогает топить корабли оккупантов

10 мая 2024 15:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Буданов отметил 81-летнюю бабушку из Луцка, которая помогает топить корабли оккупантов
Бабушка из Луцка смотрит обращение руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лично отметил 81-летнюю бабушку из Луцка, помогающую топить российские корабли. С каждой пенсии она донатит на дроны, а уже потом — покупает лекарства и лакомства.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в пятницу, 10 мая.

Читайте также:

Отличие от Буданова

Тамара Лазаренко из Луцка заставила "взорваться" соцсети своими донатами на дроны ГУР. После этого начальник украинской разведки Кирилл Буданов решил поблагодарить ее лично.

"Приходит пенсия — я сначала доначу на дроны, потом покупаю лекарства, а на остальные — уже лакомства", — говорит бабушка.

Тамара записывает все пожертвования в старую тетрадь. В соседнем столбце — ведет перечень затопленных российских кораблей, которые удалось отправить ко дну благодаря донатам. Несмотря на небольшую пенсию, женщина каждый раз находит возможность помочь своей армии.

"Видео с учетом уничтоженной вражеской техники собрало сотни тысяч просмотров и побудило других украинцев последовать примеру волынской бабушки. А поздравления главного украинского разведчика едва ли не до слез тронуло Тамару Ануфриевну", — говорится в сообщении.

null
Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, очень дерзкая операция, которую провели спецназовцы Генерального управления разведки Министерства обороны Украины вместе с бойцами других подразделений, стала настоящей неожиданностью для оккупантов. Украинские военные смогли захватить плацдарм на левом берегу Днепра и начать контрнаступление в Херсонской области.

Также украинская разведка совместно с морскими надводными дронами Magura V5 могут наносить мощные и эффективные удары по Черноморскому флоту России. На сегодня убытки для врага существенны — по предварительным оценкам, они составляют около 500 миллионов долларов.

украинцы
Украина
Луцк
Кирилл Буданов
дроны
ГУР
донат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае