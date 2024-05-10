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Буданов відзначив 81-річну бабусю з Луцька, яка допомагає топити кораблі окупантів

10 травня 2024 15:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Буданов відзначив 81-річну бабусю з Луцька, яка допомагає топити кораблі окупантів
Бабуся з Луцька дивиться звернення керівника ГУР МО Кирила Буданова. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов особисто відзначив 81-річну бабусю з Луцька, яка допомагає топити російські кораблі. З кожної пенсії вона донатить на дрони, а вже потім — купує ліки та ласощі.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у п'ятницю, 10 травня.

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Відзнака від Буданова

Тамара Лазаренко з Луцька змусила "вибухнути" соцмережі своїми донатами на дрони ГУР. Після цього начальник української розвідки Кирило Буданов вирішив подякувати їй особисто. 

"Приходить пенсія — я спершу доначу на дрони, потім купую ліки, а на решту — вже ласощі", — каже бабуся.

Тамара записує усі пожертви в старенький зошит. У сусідньому стовпчику — веде перелік затоплених російських кораблів, які вдалося відправити на дно завдяки донатам. Попри невелику пенсію, жінка щоразу знаходить можливість допомогти своїй армії. 

"Відео з обліком знищеної ворожої техніки зібрало сотні тисяч переглядів і спонукало інших українців наслідувати приклад волинської бабусі. А привітання головного українського розвідника ледь не до сліз зворушило Тамару Онуфріївну", — йдеться у повідомленні.

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Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, дуже зухвала операція, яку провели спецпризначенці Генерального управління розвідки Міністерства оборони України разом з бійцями інших підрозділів, стала справжньою несподіванкою для окупантів. Українські військові змогли захопити плацдарм на лівому березі Дніпра та розпочати контрнаступ у Херсонській області.

Також українська розвідка спільно з морськими надводними дронами Magura V5 можуть завдавати потужних та ефективних ударів по Чорноморському флоту Росії. Станом на сьогодні збитки для ворога суттєві — за попередніми оцінками, вони становлять близько 500 мільйонів доларів.

українці
Україна
Луцьк
Кирило Буданов
дрони
ГУР
донат

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