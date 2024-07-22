Убийство Ирины Фарион — комментарий Буданова

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

В понедельник, 22 июля, во Львове простились с языковедом Ириной Фарион. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал убийство ученой.

Об этом военный сообщил в Telegram.

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"Хладнокровное убийство известного языковеда — вызов для всего украинского общества, преступление против основополагающих прав и свобод украинцев", — заявил Буданов.

По его словам, эта трагедия вновь подтвердила, что враг пытается использовать все возможные средства для раскола украинской нации. Он отметил важность не забывать, что, несмотря на наши политические разногласия, право на собственное мнение и отстаивание своих убеждений незыблемо.

"Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжим защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства. Светлая память Ирине", — написал глава ГУР.

Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Что известно об убийстве Фарион

Во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион. Для этого привлечены все ресурсы.

Соседка общественного деятеля заявила, что злоумышленник ждал Фарион 2-3 недели. Нападающий приходил утром и сидел на кресле во дворе.

После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице. По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Полиция Львовской области опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижение вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.

Во Львове в понедельник, 22 июля, похоронили языковеда Ирину Фарион. Похороны прошли на Лычаковском кладбище.