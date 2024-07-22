Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з мовознавицею Іриною Фаріон. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував вбивство науковиці.

Про це військовий повідомив у Telegram.

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"Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці — виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців", — заявив Буданов.

За його словами ця трагедія знову підтвердила, що ворог намагається використовувати всі можливі засоби для розколу української нації. Він наголосив на важливості не забувати, що незважаючи на наші політичні розбіжності, право на власну думку та відстоювання своїх переконань є непорушним.

"Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави. Світла памʼять пані Ірині", — написав голова ГУР.

Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот

Що відомо про вбивство Фаріон

У Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови.

Згодом Президент України Володимир Зеленський запевнив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Для цього залучено всі ресурси.

Сусідка громадської діячки заявила, що зловмисник чекав на Фаріон 2-3 тижні. Нападник приходив вранці і сидів на кріслі у дворі.

Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Поліція Львівської області опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного.

У Львові у понеділок, 22 липня, поховали мовознавицю Ірину Фаріон. Похорон відбувся на Личаківському кладовищі.