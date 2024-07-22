Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Буданов прокоментував вбивство Ірини Фаріон arrow

Буданов прокоментував вбивство Ірини Фаріон

22 липня 2024 20:13
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Вбивство Ірини Фаріон — коментар Буданова
Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з мовознавицею Іриною Фаріон. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував вбивство науковиці.

Про це військовий повідомив у  Telegram.

Читайте також:

Буданов про вбивство Фаріон

"Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці — виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців", — заявив Буданов.

За його словами ця трагедія знову підтвердила, що ворог намагається використовувати всі можливі засоби для розколу української нації. Він наголосив на важливості не забувати, що незважаючи на наші політичні розбіжності, право на власну думку та відстоювання своїх переконань є непорушним.

"Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави. Світла памʼять пані Ірині", — написав голова ГУР.

Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот
Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот

Що відомо про вбивство Фаріон 

У Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. 

Згодом Президент України Володимир Зеленський запевнив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Для цього залучено всі ресурси.

Сусідка громадської діячки заявила, що зловмисник чекав на Фаріон 2-3 тижні. Нападник приходив вранці і сидів на кріслі у дворі. 

Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку. 

Поліція Львівської області опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного. 

У Львові у понеділок, 22 липня, поховали мовознавицю Ірину Фаріон. Похорон відбувся на Личаківському кладовищі.

вбивство Львів замах Кирило Буданов Міністерство оборони ГУР Ірина Фаріон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних