Буданов подтвердил слухи о спецоперациях ГУР против ЧВК "Вагнер" в Африке

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: ABC NEWS

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о том, что украинские бойцы специального назначения воюют с наемниками ЧВК "Вагнер" в Африке. По его словам, ГУР проводит такие операции везде, где нужно.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью американскому изданию The Washington Post, обнародованном в среду, 17 апреля.

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Глава ГУР подчеркнул, что постоянно ищет пути, чтобы доставить новые неприятности российскому диктатору Владимиру Путину и его войскам.

В ответ на слухи насчет спецопераций ГУР против "вагнеровцев" в Африке Буданов заявил, что действия на снижение российского военного потенциала проводятся повсюду.

"Мы проводим такие операции, направленные на снижение российского военного потенциала, везде, где это возможно. Почему Африка должна быть исключением?", — отметил Буданов.

Напомним, что Буданов признался, сколько раз Кремль пытался его убить. По словам главного разведчика страны, целили даже ракетами.

Также мы писали, что, по прогнозу Буданова, который он озвучил во время интервью, Россия может начать большое наступление в Украине уже в июне этого года и попытается оккупировать весь Донбасс.