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Буданов підтвердив чутки про спецоперації ГУР проти ПВК "Вагнер" в Африці

18 квітня 2024 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Буданов підтвердив чутки про спецоперації ГУР проти ПВК "Вагнер" в Африці
Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Фото: ABC NEWS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підтвердив інформацію про те, що українські бійці спеціального призначення воюють з найманцями ПВК "Вагнер" в Африці. За його словами, ГУР проводить такі операції скрізь, де потрібно.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю американському виданню The Washington Post, оприлюдненому в середу, 17 квітня.

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Голова ГУР наголосив, що постійно шукає шляхи, щоб завдати нових неприємностей російському диктатору Володимиру Путіну та його військам.

У відповідь на чутки щодо спецоперацій ГУР проти "вагнерівців" в Африці Буданов заявив, що дії на зниження російського військового потенціалу проводяться всюди.

"Ми проводимо такі операції, спрямовані на зниження російського військового потенціалу, скрізь, де це можливо. Чому Африка має бути винятком?", — зазначив Буданов. 

Нагадаємо, що Буданов зізнався, скільки разів Кремль намагався його вбити. За словами головного розвідника країни, цілили навіть ракетами. 

Також ми писали, що за прогнозом Буданова, який він озвучив під час інтерв'ю, Росія може почати великий наступ в Україні вже у червні цього року і спробує окупувати весь Донбас.

Україна
Африка
спецоперація
ПВК Вагнера
Кирило Буданов
інтерв'ю
війна в Україні
ГУР
Росія

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