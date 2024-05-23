Наталья Мосейчук прокомментировала обвинения Виктории Сюмар о паникерах

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук. Фото: Instagram/moseichuk.official

Известная телеведущая Наталья Мосейчук прокомментировала заявление нардепа Виктории Сюмар о том, что она якобы призывает убивать паникеров, которые боятся мобилизации. Она заявила, что ее слова — это "работа политтехнологов Петра Порошенко", и призвала прекратить "качать страну".

Об этом она написала на своей странице Facebook.

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Недавно нардеп Виктория Сюмар на парламентском заседании заявила о том, что в ВРУ осудили блокирование нардепами законов, как "непарламентской формы протеста". Она отметила, что это противоречит нормам демократического государства и заявила, что такие шаги могут привести к "новым законам "16 января" и "расстрелам паникеров", к которым призывает Наталья Мосейчук".

"Парламентское заседание началось с зачитывания спикером очень странного заявления, в котором говорится об осуждении блокирования как "непарламентской формы протеста". Тот, кто хоть немного знает украинскую историю, хорошо знает, что именно такие формы позволяли избежать авторитаризма и диктатуры. Но теперь все фракции и группы, кроме "Европейской Солидарности", решили это отрицать, отрицая тем самым саму суть парламентаризма и демократии. Наверное, дальше нас ждут какие-то новые законы "16 января" и "расстрелы паникеров", к которым сейчас призывает Наталья Мосейчук", — заявила политтехнолог.

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук. Фото: facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk/

Реакция телеведущей не заставила себя ждать. Мосейчук утверждает, что Сюмар извращает ее слова и "своей ложью расшатывает страну".

"Виктория Сюмар, народный депутат и политтехнолог, утверждает, что я призываю убивать паникеров. Врете. Грязно. С пеной у рта. Не успевая вытирать желчь, текущую из всех Ваших пор. Политтехнологи Петра Порошенко, может, хватит качать страну? Хватит клеветать на людей? Хватит делить? Опылять страхом и ненавистью? Или уже снова почувствовали запах "стадиона"? И не прикрывайтесь партийцами, которые воюют. Потому что они — не ваши ордена. Ваши — Кононенко, Свинарчук, Грановский. Ваши — торговля с ОРДЛО на крови. Ваши — взорванные склады с боеприпасами. Ваши — пакты с Путиным. Аминь", — говорится в публикации Мосейчук.

Публикация телеведущей Натальи Мосейчук. Фото: facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk/

Напомним, недавно Мосейчук сравнила граждан, не поддерживающих принудительную мобилизацию, с "паникерами", которые существовали во время Второй мировой войны и которых расстреливали для того, чтобы "не мешали".

Ранее мы рассказывали, что от Натальи Мосейчук начали отписываться в соцсетях и YouTube. Также мы писали, что украинцы захейтили известную телеведущую за сына, живущего за границей.