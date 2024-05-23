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Брудно брешете — Мосейчук накинулась на депутатку, яка відреагувала на її скандальну заяву

23 травня 2024 11:51
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Наталія Мосейчук прокоментувала звинувачення Вікторії Сюмар про панікерів — фото
Українська телеведуча Наталія Мосейчук. Фото: Instagram/moseichuk.official
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома телеведуча Наталія Мосейчук прокоментувала заяву нардепки Вікторії Сюмар про те, що вона нібито закликає вбивати панікерів, які бояться мобілізації. Вона заявила, що її слова це "робота політтехнологів Петра Порошенка" та закликала припинити "хитати країну".

Про це вона написала на своїй сторінці Facebook.

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Наталія Мосейчук відреагувала на звинувачення Вікторії Сюмар

Нещодавно нардеп Вікторія Сюмар на парламентському засіданні заявила про те, у ВРУ засудили блокування нардепами законів, як "непарламентської форми протесту". Вона зазначила, що це суперечить нормам демократичної держави і заявила, що такі кроки можуть призвести до "нових законів "16 січня" і "розстрілів панікерів" до яких закликає Наталя Мосейчук".

"Парламентське засідання почалося із зачитування спікером дуже дивної заяви, в якій йдеться про засудження блокування як "непарламентської форми протесту"). Той, хто хоч трохи знає українську історію, добре знає, що саме такі форми дозволяли уникнути авторитаризму і диктатури. Але тепер всі фракції і групи, окрім "Європейської Солідарності" вирішили це заперечити, заперечуючи тим самим саму суть парламентаризму та демократії. Напевно, далі нас чекають якісь нові закони "16 січня" і "розстріли панікерів", до яких нині закликає Наталя Мосейчук", — заявила політтехнолог.

Мосейчук накинулась на депутатку з фракції Петра Порошенко
Українська телеведуча Наталія Мосейчук. Фото: facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk/

Реакція телеведучої не забарилася. Мосейчук стверджує, що Сюмар перекручує її слова та "своєю брехнею розхитує країну".

"Вікторія Сюмар, народна депутатка і політтехнолог стверджує, що я закликаю вбивати панікерів. Брешете. Брудно. З піною у рота. Не встигаючи витирати жовч, що тече з усіх Ваших пор. Політтехнологи Петра Порошенка, може, досить хитати краіну? Досить оббріхувати людей? Вистачить ділити? Опилювати страхом і ненавистю? Чи вже знову відчули запах "стадіону"? І не прикривайтеся партійцями, які воюють. Бо вони – не ваші ордени. Ваші – Кононенко, Свинарчук, Грановський. Ваші – торгівля з ОРДЛО на крові. Ваші – зірвані склади з боєприпасами. Ваші – пакти з путіним. Амінь", – йдеться у дописі Мосейчук.

Мосейчук прокоментувала заяву нардепки Слюсар
Публікація телеведучої Наталії Мосейчук. Фото: facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk/

Нагадаємо, нещодавно Мосейчук порівняла громадян, які не підтримують примусову мобілізацію із "панікерами", які існували під час Другої світової війни і яких розстрілювали для того, щоб "не заважали".

Раніше ми розповідали, що від Наталії Мосейчук почали відписуватися в соцмережах та на YouTube. Також ми писали, що українці захейтили відому телеведучу за сина, який живе за кордоном.

Петро Порошенко
Верховна Рада
війна
скандал
Наталія Мосейчук
мобілізація

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