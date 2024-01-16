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Британский историк в Давосе напомнил, к каким последствиям приведет прекращение поддержки Украины

16 января 2024 16:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Британский историк в Давосе напомнил, к каким последствиям приведет прекращение поддержки Украины
Британский историк и журналист Нил Фергюсон. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Без финансовой и военной поддержки мира Украина рискует проиграть эту войну. Однако кроме поражения Украины это может привести к значительно худшим последствиям для Запада, его проигрышу, в том числе.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, британский журналист и историк Нил Фергюсон сказал об этом на дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе.

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Поддержка Украины — ключевой фактор для Запада

На дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе британский журналист отметил важность поставок всесторонней помощи для Украины. По его словам, США давно поддерживают Украину, однако финансовая помощь ослабла и была полностью прекращена. Это произошло по внутриполитическим причинам.

"Без финансовой поддержки от США и Запада Украина рискует проиграть эту войну", — подчеркнул Нил Фергюсон.

Как заметил историк, после того, как США прекратили поставки вооружения для Украины, в государстве сразу наступил дефицит боеприпасов. Фергюсон подчеркнул, что поддержка Украины — ключевой фактор в выигрыше войны и сдерживании угрозы от России. Если ситуация с помощью остаться такой же напряженной, как сейчас, то это приведет к поражению Запада и еще более плохим последствиям.

Напомним, Пенни Прицкер, спецпредставитель США и миллиардер, на днях посетила Киев. Во время дискуссионной панели "Украинский дом" в Давосе она поделилась тремя вещами, на которые следует обратить внимание инвесторам и правительствам стран по отношению к Украине.

Добавим, народная депутат Украины Леся Василенко во время работы панели "Что будет если Украина проиграет" заявила, что Украина и ее союзники по сути уже победили. Наше государство стоит, несмотря на попытки россиян уничтожить его. Однако путь к окончательной победе еще предстоит пройти.

США
финансовая помощь
военная помощь
Украина
Давос
давос2024

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