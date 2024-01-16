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Британський історик у Давосі нагадав, які наслідки матиме припинення підтримки України

16 січня 2024 16:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Британський історик у Давосі нагадав, які наслідки матиме припинення підтримки України
Британський історик та журналіст Ніл Ферґюсон. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Без фінансової та військової підтримки від світу Україна ризикує програти цю війну. Однак крім поразки України це може призвести до значно гірших наслідків для Заходу, його програшу в тому числі.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, британський журналіст та історик Ніл Ферґюсон сказав про це на дискусійній панелі "Український Дім" у Давосі.

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Підтримка України — ключовий фактор для Заходу

На дискусійній панелі "Український Дім" у Давосі британський журналіст наголосив на важливості постачання всебічної допомоги для України. За його словами, США давно підтримують Україну, однак фінансова допомога послабшала та була повністю припинена. Це сталося через внутрішньополітичні причини.

"Без фінансової підтримки від США та Заходу Україна ризикує програти цю війну", — підкреслив Ніл Ферґюсон.

Як зауважив історик, після того, як США припинили постачання озброєння для України, в державі одразу настав дефіцит боєприпасів. Ферґюсон наголосив, що наразі підтримка України — це ключовий фактор у виграші війни та стриманні загрози від Росії. Якщо ситуація з допомогою залишиться такою ж напруженою, як зараз, то це призведе до поразки Заходу і ще значно гірших наслідків.

Нагадаємо, Пенні Пріцкер, спецпредставниця США та мільярдерка, днями відвідала Київ. Під час дискусійної панелі "Український дім" у Давосі вона поділилася трьома речами, на які варто звернути увагу інвесторам та урядам країн стосовно України. 

Додамо, народна депутатка України Леся Василенко під час роботи панелі "Що буде, якщо Україна програє" заявила, що Україна та її союзники по суті вже перемогли. Наша держава стоїть, попри спроби росіян знищити її. Проте шлях до остаточної перемоги ще треба пройти.

США
фінансова допомога
військова допомога
Україна
Давос
давос2024

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