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Британская армия не сможет бороться с Россией — европейские генералы назвали причину

29 мая 2024 11:45
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Британская армия не сможет бороться с Россией - европейские генералы назвали причину
Британские военные. Фото: Милитарный
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Европейские генералы заявили, что британская армия приходит в упадок. Они говорят, что войско слишком мало и не сможет бороться с Россией. Численность британских военнослужащих упала до исторического минимума — это всего 73 000 человек.

Об этом пишет The Sun.

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"У вас должна быть масса, у вас должна быть численность. В Украине нам нужна масса, чтобы бороться с российской армией", — заявили офицеры на условиях анонимности.

По их словам, несмотря на обязательства по увеличению расходов на оборону, британская армия остается в упадке.

"Ни одно из недавних объявлений не изменило ситуацию", — говорят генералы.

Вместе с тем высшее руководство утвердит, что важнейшим оборонным активом Великобритании для НАТО является ее ядерное сдерживание.

"Мы знаем, что можем на это положиться, особенно когда на горизонте приближаются американские выборы, и мы не знаем, как это может повлиять на НАТО", — заявило руководство.

Как известно, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что увеличит расходы на оборону до 2,5% ВВП и введет национальную службу для 18-летних, если победит на следующих выборах.

Но он придерживается планов сократить численность армии до 73 000 человек к 2025 году. И эта цифра уже почти достигнута после падения со 102 тысяч в 2006 году.

Анализ, проведенный в январе, показал, что численность войск может сократиться еще больше.

Бывший высокопоставленный генерал США говорит, что хотя Великобританию по-прежнему считают ближайшим союзником Америки, ее также считают страной, "имеющей уменьшенные возможности за последние пару десятилетий".

Напомним, Global Firepower распространил рейтинг военных сил стран Европы, от сильнейших до слабых. Лидером рейтинга стала армия Великобритании.

Глава Генштаба Великобритании генерал Патрик Сандерс выразил мнение о необходимости подготовки граждан к возможному призыву к вооруженным силам в случае военных действий. При этом он отметил важность создания армии, способной к быстрому расширению.

Великобритания
армия
Риши Сунак
война в Украине

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