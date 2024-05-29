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Британська армія не зможе боротися з Росією — європейські генерали назвали причину

29 травня 2024 11:45
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Британська армія не зможе боротися з Росією — європейські генерали назвали причину
Британські військові. Фото: Мілітарний
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Європейські генерали заявили, що британська армія занепадає. Вони кажуть, що військо занадто мале і не зможе боротися з Росією. Чисельність британських військовослужбовців впала до історичного мінімуму — це всього 73 000 осіб.

Про це пише The Sun.

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"У вас має бути маса, у вас має бути чисельність. В Україні нам потрібна маса, щоби боротися з російською армією", — заявили офіцери на умовах анонімності.

За їхніми словами, незважаючи на зобов'язання щодо збільшення видатків на оборону, британська армія залишається у занепаді.

"Жодне з недавніх оголошень не змінило ситуацію", — кажуть генерали.

Разом з тим, найвище керівництво ствердужє, що найважливішим оборонним активом Великобританії для НАТО є її ядерне стримування.

"Ми знаємо, що можемо на це покластися, особливо коли на горизонті наближаються американські вибори, і ми не знаємо, як це може вплинути на НАТО", — заявило керівництво.

Як відомо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що збільшить витрати на оборону до 2,5% ВВП та запровадить національну службу для 18-річних, якщо переможе на наступних виборах.

Але він дотримується планів скоротити чисельність армії до 73 000 людей до 2025 року. І ця цифра вже майже досягнута після падіння зі 102 000 у 2006 році.

Аналіз, проведений у січні, показав, що чисельність військ може скоротитись ще більше.

Колишній високопоставлений генерал США каже, що хоча Великобританію, як і раніше, вважають найближчим союзником Америки, її також вважають країною, що "має зменшені можливості за останні пару десятиліть".

Нагадаємо, Global Firepower поширив рейтинг військових сил країн Європи, від найсильніших до найслабших. Лідером рейтингу стала армія Великої Британії.

Додамо, глава Генштабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс висловив думку про необхідність підготовки громадян до можливого заклику до збройних сил у разі військових дій. При цьому він наголосив на важливості створення армії, здатної до швидкого розширення.

Великобританія
армія
Ріші Сунак
війна в Україні

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