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Британия поддерживает удары по России ракетами Storm Shadow, но есть нюанс, — The Telegraph

28 августа 2024 14:35
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Британия тайно поддерживает идею ударов Storm Shadow по РФ, - The Telegraph
Ракета Storm Shadow. Фото: Alamy
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Власти Великобритании поддерживают идею ударов ВСУ ракетами Storm Shadow по целям в России. Однако не будет публично призывать к ней, потому что опасается скандала с США.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, британский премьер-министр Кир Стармер не хочет провоцировать скандал по этому вопросу и, как сообщается, следует "консультативному подходу" к переговорам с США по этой теме — после дипломатических скандалов при предыдущем правительстве консерваторах.

Дело в том, сообщают журналисты, что Storm Shadow является общей британско-американской разработкой, и поэтому для их использования требуется разрешение Вашингтона.

Источник в Белом доме сообщил The Telegraph, что администрация Байдена обеспокоена тем, что их использование Украиной в войне против РФ — даже без одобрения США — может обострить ситуацию и привести к втягиванию американских войск в конфликт.

Однако, по данным The Telegraph, ранее нынешним летом правительство Великобритании обратилось к США с просьбой смягчить свою позицию и разрешить Украине использование вышеуказанного оружия на территории России.

США в частном порядке выразили недовольство поспешной позицией Великобритании по поставке военной техники Украине, пишут журналисты.

Источники The Telegraph сообщили, что решение Великобритании стать первой западной страной, пожертвовавшей Украине боевые танки, и стремление страны поставлять Киеву самолеты F-16 вызвали обеспокоенность в Вашингтоне, поскольку официальные лица считали, что Великобритания пытается подтолкнуть их к принятию аналогичных решений.

США российские войска ВСУ Великобритания ракеты война в Украине Россия ракетный удар

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