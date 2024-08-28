Британія таємно підтримує ідею ударів Storm Shadow по РФ, — The Telegraph

Британія підтримує удари по Росії ракетами Storm Shadow, але є нюанс, — The Telegraph
Влада Великої Британії підтримує ідею ударів ЗСУ ракетами Storm Shadow по цілях у Росії. Однак не буде публічно закликати до неї, бо побоюється скандалу зі США.
Про це пише The Telegraph із посиланням на власні джерела.
Чому британська влада боїться скандалу із США
За даними видання, британський прем'єр-міністр Кір Стармер не хоче провокувати скандал з цього питання і, як повідомляється, дотримується "консультативного підходу" до переговорів зі США з цієї теми — після дипломатичних скандалів за попереднього уряду консерваторів.
Річ у тім, повідомляють журналісти, що Storm Shadow є спільною британсько-американською розробкою, і тому для їх використання потрібен дозвіл Вашингтона.
Джерело в Білому домі повідомило The Telegraph, що адміністрація Байдена занепокоєна тим, що їхнє використання Україною у війні проти РФ — навіть без схвалення США — може загострити ситуацію і призвести до втягування американських військ у конфлікт.
Проте, за даними The Telegraph, раніше цього літа уряд Великої Британії звернувся до США з проханням пом’якшити свою позицію і дозволити Україні використання вищевказаної зброї на території Росії.
США в приватному порядку висловили невдоволення поспішною позицією Великої Британії в питанні постачання військової техніки Україні, пишуть журналісти.
Джерела The Telegraph повідомили, що рішення Великої Британії стати першою західною країною, яка пожертвувала Україні бойові танки, і прагнення країни постачати Києву літаки F-16 викликали занепокоєння у Вашингтоні, оскільки офіційні особи вважали, що Велика Британія намагається підштовхнути їх до ухвалення аналогічних рішень.
Читайте Новини.LIVE!