Британія таємно підтримує ідею ударів Storm Shadow по РФ, — The Telegraph

Ракета Storm Shadow. Фото: Alamy

Влада Великої Британії підтримує ідею ударів ЗСУ ракетами Storm Shadow по цілях у Росії. Однак не буде публічно закликати до неї, бо побоюється скандалу зі США.

Про це пише The Telegraph із посиланням на власні джерела.

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За даними видання, британський прем'єр-міністр Кір Стармер не хоче провокувати скандал з цього питання і, як повідомляється, дотримується "консультативного підходу" до переговорів зі США з цієї теми — після дипломатичних скандалів за попереднього уряду консерваторів.

Річ у тім, повідомляють журналісти, що Storm Shadow є спільною британсько-американською розробкою, і тому для їх використання потрібен дозвіл Вашингтона.

Джерело в Білому домі повідомило The Telegraph, що адміністрація Байдена занепокоєна тим, що їхнє використання Україною у війні проти РФ — навіть без схвалення США — може загострити ситуацію і призвести до втягування американських військ у конфлікт.

Проте, за даними The Telegraph, раніше цього літа уряд Великої Британії звернувся до США з проханням пом’якшити свою позицію і дозволити Україні використання вищевказаної зброї на території Росії.

США в приватному порядку висловили невдоволення поспішною позицією Великої Британії в питанні постачання військової техніки Україні, пишуть журналісти.

Джерела The Telegraph повідомили, що рішення Великої Британії стати першою західною країною, яка пожертвувала Україні бойові танки, і прагнення країни постачати Києву літаки F-16 викликали занепокоєння у Вашингтоні, оскільки офіційні особи вважали, що Велика Британія намагається підштовхнути їх до ухвалення аналогічних рішень.