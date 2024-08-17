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Бои в Курской области — Борис Джонсон призвал позволить Украине атаковать дальний тыл России

17 августа 2024 13:37
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Борис Джонсон обратился к союзникам Украины - что он сказал
Борис Джонсон на брифинге. Фото: REUTERS/Matt Dunham
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал операцию в Курской области. Он считает, что пора позволить Киеву беспрепятственно совершать дальнобойные атаки по территории России.

Об этом экс-глава Даунинг-стрит написал в своей колонке на Daily Mail 

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Джонсон обратился к союзникам Украины

В своей статье экс-политик вспомнил, как Россия хотела "взять Киев за три дня", но "в самых страшных кошмарах не могла представить, что однажды украинские танки вступят на территорию России" и что за неделю ВСУ продвинуться так, как не смогли россияне за год.

"Этот молниеносный прорыв в Курскую область напоминает нам ключевую правду всей войны: мы сначала всегда недооценивали украинцев. Мы недооценили их дар неожиданности, то, как они беспощадно держали в тайне свой последний план. Мы недооценили их смелость — их готовность делать то, что люди считали невозможным. И мы хронически недооценивали их ярость на российского захватчика — глубокое желание в украинской груди выгнать путинские войска с каждого дюйма украинской земли", — написал Джонсон.

Кроме того, он призвал дать Украине разрешение совершать дальнобойные атаки по России, поскольку благодаря операции в Курске Украина надеется на вывод части вражеских войск из Донбасса. Он добавил, что на этом направлении россияне добились "определенного прогресса", используя КАБы. А украинцы не смогли дать должного отпора, потому что Запад заставлял "воевать с одной рукой, связанной за спиной".

"Единственный способ остановить бомбы — это поразить авиабазы, которые используют эти российские самолеты. И единственный способ поразить эти базы — использовать западный комплект, который они уже имеют. У украинцев американская система ATACMS, у Великобритании — ракеты Storm Shadow", — написал британский политик.

Экс-премьер также прокомментировал страх Запада по обострению конфликта после разрешения бить дальнобойным оружием по целям в России. По его мнению, часть западного вооружения уже участвует в Курской операции и к эскалации это не привело.

"Нам, как всегда, говорят, что мы боимся "эскалации". Только тот, кто действительно боится эскалации, — Путин. Он потерял сотни тысяч войск, он потерял огромное количество техники, сейчас сильно перенапряжен. Сейчас настал момент для друзей Украины во главе" с США и Великобританией активизироваться", — пишет Борис Джонсон.

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