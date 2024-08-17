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Бої в Курській області — Борис Джонсон закликав дозволити Україні атакувати дальній тил Росії

17 серпня 2024 13:37
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Борис Джонсон звернувся до союзників України — що він сказав
Борис Джонсон на брифінгу. Фото: REUTERS/Matt Dunham
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував операцію у Курській області. Він вважає, що настав час дозволити Києву безперешкодно здійснювати далекобійні атаки по території Росії.

Про це ексочільник Даунінг-стріт написав у своїй колонці на Daily Mail.

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У своїй статті експолітик згадав, як Росія хотіла "взяти Київ за три дні", але "в найстрашніших кошмарах не могла уявити, що одного дня українські танки переправляться на територію Росії" і що за тиждень ЗСУ просунуться так, як не змогли росіяни за рік.

"Цей блискавичний прорив у Курську область нагадує нам ключову правду всієї війни: ми від початку завжди недооцінювали українців. Ми недооцінили їхній дар несподіванки, те, як вони нещадно тримали в таємниці свій останній план. Ми недооцінили їхню сміливість — їхню готовність робити те, що люди вважали неможливим. І ми хронічно недооцінювали їхню лють на російського загарбника — глибоке бажання в українських грудях вигнати путінські війська з кожного дюйма української землі", — написав Джонсон.

Крім того, він закликав  дати Україні дозвіл здійснювати далекобійні атаки по Росії, оскільки завдяки операції у Курську Україна сподівається на вивід частини ворожих військ із Донбасу. Він додав, що на цьому напрямку росіяни досягли "певного прогресу", використовуючи КАБи. А українці не змогли дати належну відсіч, бо Захід змушував "воювати з однією рукою, зв'язаною за спиною".

"Єдиний спосіб зупинити бомби — це вразити авіабази, які використовують ці російські літаки. І єдиний спосіб вразити ці бази — це використати західний комплект, який вони вже мають. В українців американська система ATACMS, у Великій Британії — ракети Storm Shadow", — написав британський політик.

Експрем'єр також прокоментував страх Заходу щодо загострення конфлікту після дозволу бити далекобійною зброєю по цілях у Росії. На його думку, частина західного озброєння вже бере участь у Курській операції, і до ескалації це не призвело.

"Нам, як завжди, кажуть, що ми боїмося "ескалації". Тільки той, хто дійсно боїться ескалації — Путін. Він втратив сотні тисяч військ, він втратив величезну кількість техніки, зараз він сильно перенапружений. Зараз настав момент для друзів України на чолі зі США та Великою Британією активізуватися", — пише Борис Джонсон.

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