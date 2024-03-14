Боррель спрогнозировал, когда станут понятны результаты войны РФ против Украины

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Фото: Слово і діло

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предполагает, что исход войны России против Украины решится в этом году. Это может произойти весной или летом.

Об этом говорится в заявлении Борреля, которое приводит Sky News.

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Чиновник во время своего визита в Вашингтон призвал к постоянной помощи Украине в борьбе против российских захватчиков. Он сделал это заявление на фоне сомнений в том, что американская поддержка возобновится.

Также Боррель подчеркнул, что Украина не может ждать результатов президентских выборов в США в ноябре.

"Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом, и Украина не может дождаться результатов следующих выборов в США", — заявил Боррель.

Ранее мы сообщали, что Боррель высказал идею использования замороженных российских активов для закупки оружия для Украины и поддержки его обороноспособности. Для этого нужно единое согласие стран-членов Евросоюза.

24 февраля Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Жозепом Боррелем. Верховный представитель заявил, что в ЕС работают над поставкой партии снарядов в Украину, которые она получит до конца марта.