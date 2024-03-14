Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Боррель спрогнозував, коли стануть зрозумілими результати війни РФ проти України arrow

Боррель спрогнозував, коли стануть зрозумілими результати війни РФ проти України

14 березня 2024 23:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Боррель спрогнозував, коли стануть зрозумілими результати війни РФ проти України
Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель. Фото: Слово і Діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель припускає, що результат війни Росії проти України вирішиться цього року. Це може статися навесні або влітку.

Про це говориться в заяві Борреля, яку наводить Sky News.

Читайте також:

Боррель спрогнозував результати війни

Чиновник під час свого візиту до Вашингтона закликав до постійної допомоги Україні у боротьбі проти російських загарбників. Він зробив цю заяву на тлі сумнівів у тому, що американська підтримка відновиться.

Також Боррель наголосив, що Україна не може чекати на результати президентських виборів у США в листопаді.

"Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого російського наступу цього літа, і Україна не може дочекатися результатів наступних виборів у США", — заявив Боррель.

Раніше ми повідомляли, що Боррель висловив ідею використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України та підтримки її обороноздатності. Для цього потрібна єдина згода країн-членів Євросоюзу.

24 лютого Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Жозепом Боррелем. Верховний представник заявив, що у ЄС працюють над постачанням партії снарядів в Україну, які вона отримає до кінця березня.

США
війна
Україна
Жозеп Боррель
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше