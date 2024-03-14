Боррель спрогнозував, коли стануть зрозумілими результати війни РФ проти України
Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель припускає, що результат війни Росії проти України вирішиться цього року. Це може статися навесні або влітку.
Про це говориться в заяві Борреля, яку наводить Sky News.
Боррель спрогнозував результати війни
Чиновник під час свого візиту до Вашингтона закликав до постійної допомоги Україні у боротьбі проти російських загарбників. Він зробив цю заяву на тлі сумнівів у тому, що американська підтримка відновиться.
Також Боррель наголосив, що Україна не може чекати на результати президентських виборів у США в листопаді.
"Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого російського наступу цього літа, і Україна не може дочекатися результатів наступних виборів у США", — заявив Боррель.
Раніше ми повідомляли, що Боррель висловив ідею використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України та підтримки її обороноздатності. Для цього потрібна єдина згода країн-членів Євросоюзу.
24 лютого Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Жозепом Боррелем. Верховний представник заявив, що у ЄС працюють над постачанням партії снарядів в Україну, які вона отримає до кінця березня.
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