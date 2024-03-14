Боррель спрогнозував, коли стануть зрозумілими результати війни РФ проти України

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель. Фото: Слово і Діло

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель припускає, що результат війни Росії проти України вирішиться цього року. Це може статися навесні або влітку.

Про це говориться в заяві Борреля, яку наводить Sky News.

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Чиновник під час свого візиту до Вашингтона закликав до постійної допомоги Україні у боротьбі проти російських загарбників. Він зробив цю заяву на тлі сумнівів у тому, що американська підтримка відновиться.

Також Боррель наголосив, що Україна не може чекати на результати президентських виборів у США в листопаді.

"Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого російського наступу цього літа, і Україна не може дочекатися результатів наступних виборів у США", — заявив Боррель.

Раніше ми повідомляли, що Боррель висловив ідею використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України та підтримки її обороноздатності. Для цього потрібна єдина згода країн-членів Євросоюзу.

24 лютого Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Жозепом Боррелем. Верховний представник заявив, що у ЄС працюють над постачанням партії снарядів в Україну, які вона отримає до кінця березня.