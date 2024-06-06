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Боевой адреналин — в 3-й ОШБр показали эффектные фотографии бойцов на вечерних учениях

6 июня 2024 17:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
3 ОШБр призвала вступать в войска эффектными фото
Бойцы группы спецназначения Olad Team 3-й ОШБр. Фото: 3-я ОШБр
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали впечатляющие фотографии бойцов и их командиров на вечерних учениях. Они в очередной раз призывали присоединяться к подразделению.

Атмосферные фотографии бойцы выложили в официальных соцсетях подразделения в четверг, 6 июня.

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Эффектные фото бойцов 3-й ОШБр

3 ошбр как попасть
Бойцы подразделения. Источник: 3-я ОШБр
3 ошбр как попасть
Боец подразделения. Источник: 3-я ОШБр

"Драйвящая работа. Это боевые задачи в тылу врага, засады и рискованные штурмы. Когда стынет кровь, но весь кураж именно в этом", — рассказывают бойцы и в очередной раз призывают вступать в подразделение.

3 ошбр как попасть
Боец подразделения. Источник: 3-я ОШБр
3 ошбр как попасть
Боец подразделения. Источник: 3-я ОШБр
3 ошбр как попасть
Боец подразделения. Источник: 3-я ОШБр

Напомним, ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как профессионально уничтожают оккупантов и не позволяют им закрепиться.

Также недавно боец подразделения с позывным "Амон" высказал свое мнение относительно того, чтобы на фронт мобилизовали 20-летних, потому что у них нет детей и жен.

В то же время бойцы успешно уничтожили дронами позиции расчетов российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и полевой состав с боекомплектом к нему.

Украина
підбірка фото
мобилизация
война в Украине
3 ОШБр
фото

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