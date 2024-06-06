3 ОШБр призвала вступать в войска эффектными фото

Боевой адреналин — в 3-й ОШБр показали эффектные фотографии бойцов на вечерних учениях
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали впечатляющие фотографии бойцов и их командиров на вечерних учениях. Они в очередной раз призывали присоединяться к подразделению.
Атмосферные фотографии бойцы выложили в официальных соцсетях подразделения в четверг, 6 июня.
Эффектные фото бойцов 3-й ОШБр
"Драйвящая работа. Это боевые задачи в тылу врага, засады и рискованные штурмы. Когда стынет кровь, но весь кураж именно в этом", — рассказывают бойцы и в очередной раз призывают вступать в подразделение.
Напомним, ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как профессионально уничтожают оккупантов и не позволяют им закрепиться.
Также недавно боец подразделения с позывным "Амон" высказал свое мнение относительно того, чтобы на фронт мобилизовали 20-летних, потому что у них нет детей и жен.
В то же время бойцы успешно уничтожили дронами позиции расчетов российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и полевой состав с боекомплектом к нему.
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