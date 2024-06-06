3 ОШБр закликала вступати до військ ефектними фото

Бойовий адреналін — в З ОШБр показали ефектні світлини бійців на вечірніх навчаннях
Бійці 3 окремої штурмової бригади показали вражаючі світлини бійців та їхнім командиром на вечірніх навчаннях. Вони вчергове закликали приєднуватись до підрозділу.
Атмосферні фотографії бійці виклали в офіційних соцмережах підрозділу у четвер, 6 червня.
Ефектні фото бійців 3 ОШБр
"Робота, яка драйвить. Це бойові завдання у тилу ворога, засідки й ризиковані штурми. Коли стигне кров, але весь кураж саме у цьому", — розповідають бійці, та вчергове закликали вступати до підрозділу.
Нагадаємо, раніше бійці 3-ї ОШБр показали, як професійно знищують окупантів та не дозволяють їм закріпитися.
Також не так давно боєць підрозділу з позивним "Амон" висловив свою думку щодо того, аби на фронт мобілізували 20-річних, тому що, вони не мають дітей та дружин.
Водночас бійці успішно знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет" та польовий склад з боєкомплектом до нього.
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