Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Бойовий адреналін — в З ОШБр показали ефектні світлини бійців на вечірніх навчаннях arrow

Бойовий адреналін — в З ОШБр показали ефектні світлини бійців на вечірніх навчаннях

6 червня 2024 17:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
3 ОШБр закликала вступати до військ ефектними фото
Бійці групи спецпризначення Olad Team 3 ОШБр. Фото: 3 ОШБр
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Бійці 3 окремої штурмової бригади показали вражаючі світлини бійців та їхнім командиром на вечірніх навчаннях. Вони вчергове закликали приєднуватись до підрозділу. 

Атмосферні фотографії бійці виклали в офіційних соцмережах підрозділу у четвер, 6 червня.

Читайте також:

Ефектні фото бійців 3 ОШБр

3 ошбр як потрапити
Бійці підрозділу. Джерело: 3 ОШБр
3 ошбр як потрапити
Боєць підрозділу. Джерело: 3 ОШБр

"Робота, яка драйвить. Це бойові завдання у тилу ворога, засідки й ризиковані штурми. Коли стигне кров, але весь кураж саме у цьому", — розповідають бійці, та вчергове закликали вступати до підрозділу.

3 ошбр як потрапити
Боєць підрозділу. Джерело: 3 ОШБр
3 ошбр як потрапити
Боєць підрозділу. Джерело: 3 ОШБр
3 ошбр як потрапити
Боєць підрозділу. Джерело: 3 ОШБр

Нагадаємо, раніше бійці 3-ї ОШБр показали, як професійно знищують окупантів та не дозволяють їм закріпитися.

Також не так давно боєць підрозділу з позивним "Амон" висловив свою думку щодо того, аби на фронт мобілізували 20-річних, тому що, вони не мають дітей та дружин.

Водночас бійці успішно знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет" та польовий склад з боєкомплектом до нього.

Україна
подборка фото
мобілізація
війна в Україні
3 ОШБр
фото

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня