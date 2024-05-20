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Блогеру, призвавшему избегать мобилизации, вручили повестку — детали

20 мая 2024 23:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинский блоггер призвал избегать мобилизации - ему вручили повестку
Сотрудники ТЦК вручают повестку. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Один из украинских блогеров в своих соцсетях отмечал, что лучше "отсидеть" в тюрьме, чем идти в армию. Позже ему вручили повестку, после чего мобилизовали.

Соответствующие видео обнародовал Telegram-канал Батальон "Монако".

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В сторис он высказал мнение, что если выбирать между мобилизацией, где "бросают на произвол судьбы" и тюрьмой — он выбирает тюрьму. Он считает, что там для уклонистов будет "хвала и почет".

"Чести больше, чем вот это попретесь непонятно за что и за кого, непонятно чем обеспечены, голые, босые, брошенные. Так что ребята, не волнуйтесь, в тюрьме ничего страшного. По-моему, лучше всю жизнь просидеть, чем поддержать власть", — сказал блогер.

Позже в сети появилось фото, как этот же блогер находится в помещении с людьми в военной форме. По данным СМИ, ему вручили повестку.

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Работники ТЦК и блогер. Фото: соцсети

Еще позже мужчина опубликовал видео в бронежилете, на котором он резко изменил позицию и рассказывает, что его "не упаковывали в бусик".

"У меня была история более резонансная, ребята. Вы ее знаете. Поэтому хватит "вякать" там, я просто служу и потом так же просто пойду на фронт. Успокойтесь, всему свое время. А вы что делаете? скрываетесь? А мне уже не надо", — сказал блогер.

Напомним, в Каневе Черкасской области начальник ТЦК был приглашен на знакомство на сессию городского совета. Вместо этого он вручил повестки депутатам.

А в Молодежном театре Чернигова упразднили представления в связи с мобилизацией актеров. Повестки мужчинам принесли на рабочее место, а через два дня их забрали на фронт.

блогеры
военный призыв
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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